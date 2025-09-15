Ulkomaat
15.9.2025 12:52 ・ Päivitetty: 15.9.2025 12:52
Rubio: Yhdysvallat tukee Israelia ”vankkumatta” – Arvosteli Palestiinan tunnustaneita maita
Israelissa vieraileva Yhdysvaltain ulkoministeri on luvannut Yhdysvaltojen vankkumatonta tukea Israelille sen tavoitteissa Gazan kaistalla.
Yhteisessä tiedotustilaisuudessa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi pitävänsä Rubion vierailua selvänä viestinä Yhdysvaltojen tuesta Israelille. Ennen tätä Rubio ja Netanjahu keskustelivat Israelin meneillään olevasta sotaoperaatiosta Gazan kaistalla.
Israelin viimeviikkoinen isku Qatarin Dohaan Hamasin johtoa vastaan on uhannut suistaa aseleponeuvottelut raiteiltaan. Arabi- ja muslimimaiden johtajat ovat tänään koolla Qatarissa Israelin hyökkäyksen vuoksi.
Rubio sanoi Yhdysvaltojen haluavan, että Qatar jatkaa rakentavassa roolissaan aseleponeuvotteluissa. Gazan sodan lopettamiseksi Egyptin, Yhdysvaltojen ja Qatarin välittämiä aseleponeuvotteluja on käyty Dohan lisäksi myös Egyptin Kairossa lähes kaksi vuotta kestäneen konfliktin aikana.
RUBIO sanoi myös, että Britannian, Ranskan ja muiden Yhdysvaltain liittolaisten toimet Palestiinan valtion tunnustamiseksi rohkaisisivat Hamasia ja toimisivat esteenä rauhan aikaan saamiselle.
– Tunnustamiset ovat pitkälti symbolisia. Niillä ei oikeastaan ole mitään vaikutusta siihen, että ne toisivat lähemmäksi Palestiinan valtion (perustamisen). Ainoa vaikutus, joka niillä todellisuudessa on, on se, että ne rohkaisevat Hamasia, Rubio syytti.
– Ne ovat itse asiassa toimineet esteenä rauhalle.
