Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

15.9.2025 12:52 ・ Päivitetty: 15.9.2025 12:52

Rubio: Yhdysvallat tukee Israelia ”vankkumatta” – Arvosteli Palestiinan tunnustaneita maita

LEHTIKUVA / AFP / NATHAN HOWARD
USA:n ulkoministeri Marco Rubio sanoi tiedotustilaisuudessa Jerusalemissa maansa tukevan kaikkia Israelin toimia Gazassa.

Israelissa vieraileva Yhdysvaltain ulkoministeri on luvannut Yhdysvaltojen vankkumatonta tukea Israelille sen tavoitteissa Gazan kaistalla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi pitävänsä Rubion vierailua selvänä viestinä Yhdysvaltojen tuesta Israelille. Ennen tätä Rubio ja Netanjahu keskustelivat Israelin meneillään olevasta sotaoperaatiosta Gazan kaistalla.

Israelin viimeviikkoinen isku Qatarin Dohaan Hamasin johtoa vastaan on uhannut suistaa aseleponeuvottelut raiteiltaan. Arabi- ja muslimimaiden johtajat ovat tänään koolla Qatarissa Israelin hyökkäyksen vuoksi.

Rubio sanoi Yhdysvaltojen haluavan, että Qatar jatkaa rakentavassa roolissaan aseleponeuvotteluissa. Gazan sodan lopettamiseksi Egyptin, Yhdysvaltojen ja Qatarin välittämiä aseleponeuvotteluja on käyty Dohan lisäksi myös Egyptin Kairossa lähes kaksi vuotta kestäneen konfliktin aikana.

RUBIO sanoi myös, että Britannian, Ranskan ja muiden Yhdysvaltain liittolaisten toimet Palestiinan valtion tunnustamiseksi rohkaisisivat Hamasia ja toimisivat esteenä rauhan aikaan saamiselle.

– Tunnustamiset ovat pitkälti symbolisia. Niillä ei oikeastaan ​​ole mitään vaikutusta siihen, että ne toisivat lähemmäksi Palestiinan valtion (perustamisen). Ainoa vaikutus, joka niillä todellisuudessa on, on se, että ne rohkaisevat Hamasia, Rubio syytti.

– Ne ovat itse asiassa toimineet esteenä rauhalle.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU