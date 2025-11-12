Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

12.11.2025 06:27 ・ Päivitetty: 12.11.2025 06:27

Ruokalähettien Wolt kantoi perustajalleen taas maan ykköspalkat

Arja Jokiaho

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen eniten ansiotuloa sai viime vuonna ruokalähettiyhtiö Woltin perustajajäsen Miki Kuusi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän sai ansiotuloa noin 73,6 miljoonaa euroa, pääomatuloja runsaat 700 000 euroa ja maksoi niistä veroja 39 miljoonaa.

Kuusi toimi aiemmin myös Woltin toimitusjohtajana, mutta jätti tehtävän lokakuussa ja siirtyi samalla alalla toimivan Deliveroo-yhtiön toimitusjohtajaksi.

MYÖS KAHTENA aiempana vuonna Kuusi on johtanut Suomen tulonsaajalistaa. Vuonna 2023 hän sai noin 59 miljoonaa euroa pelkästään ansiotuloja ja maksoi kaikista tuloistaan veroja tunnollisesti yli 30 miljoonan euron verran.

Vuonna 2022 hänellä oli tuloja hiukan enemmän, vajaat 80 miljoonaa euroa.

Ero nyt kakkossijalle päässeeseen tienaajaan on suuri: toiseksi eniten ansiotuloa Suomessa sai viime vuonna tekoäly-yhtiö Silo AI:n perustaja Peter Sarlin, noin 17,6 miljoonaa euroa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
12.11.2025
SDP:n Lindén: ”Työterveyshuolto on lähtenyt osin lapasesta”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
11.11.2025
Teatteriarvio: TTT:ssä pistetään Jane Austen -klassikkoa riemukkaasti uusiksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU