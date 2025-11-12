Talous
12.11.2025 06:27 ・ Päivitetty: 12.11.2025 06:27
Ruokalähettien Wolt kantoi perustajalleen taas maan ykköspalkat
Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen eniten ansiotuloa sai viime vuonna ruokalähettiyhtiö Woltin perustajajäsen Miki Kuusi.
Hän sai ansiotuloa noin 73,6 miljoonaa euroa, pääomatuloja runsaat 700 000 euroa ja maksoi niistä veroja 39 miljoonaa.
Kuusi toimi aiemmin myös Woltin toimitusjohtajana, mutta jätti tehtävän lokakuussa ja siirtyi samalla alalla toimivan Deliveroo-yhtiön toimitusjohtajaksi.
MYÖS KAHTENA aiempana vuonna Kuusi on johtanut Suomen tulonsaajalistaa. Vuonna 2023 hän sai noin 59 miljoonaa euroa pelkästään ansiotuloja ja maksoi kaikista tuloistaan veroja tunnollisesti yli 30 miljoonan euron verran.
Vuonna 2022 hänellä oli tuloja hiukan enemmän, vajaat 80 miljoonaa euroa.
Ero nyt kakkossijalle päässeeseen tienaajaan on suuri: toiseksi eniten ansiotuloa Suomessa sai viime vuonna tekoäly-yhtiö Silo AI:n perustaja Peter Sarlin, noin 17,6 miljoonaa euroa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.