Ruokavirastolta muistutus: Ukrainasta tuodut lemmikkieläimet saattavat aiheuttaa terveysriskejä sekä ihmisille että muille eläimille

Ukrainasta tuodut lemmikkieläimet saattavat aiheuttaa riskejä sekä ihmisille että muille eläimille, varoittaa Ruokavirasto. Suomeen tulee tällä hetkellä sotaa pakenevien ihmisten mukana myös lemmikkejä, jotka olosuhteiden vuoksi eivät täytä kaikkia etukäteisvaatimuksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruokavirasto huomauttaa, että Ukrainassa esiintyy eläimissä esimerkiksi raivotautia eli rabiesta. Muun muassa tästä syystä sieltä tulleiden lemmikkien pitäisi pysyä eristettyinä perheen ulkopuolisista ihmisistä ja eläimistä vähintään 30 vuorokauden ajan. Jos Ukrainasta tuotu lemmikki puree ihmistä, on otettava heti yhteyttä terveydenhuoltoon.

- Vaikka raivotaudin maahantulon riski on pieni, niin tauti on ihmisille ja muille nisäkkäille tappava ilman asianmukaista, ajoissa aloitettua hoitoa. Ukrainasta tulleiden lemmikkieläinten kanssa tekemisissä olevien on syytä olla tietoisia siitä, että tilannetta on tarkkailtava eri tavoin kuin suomalaisten lemmikkien kanssa, sanoo yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokaviraston tiedotteessa.

Pikainen yhteys eläinlääkäriin

Ruokavirasto edellyttää, että maahantuontivaatimuksiin sisältyvät rokotukset ja madotukset tehdään mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen. Lemmikkien omistajat pitäisikin ohjata ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin mahdollisimman pian.

Ensisijaista on eläinten rokottaminen raivotautia vastaan ja lääkitys ekinokokkia vastaan. Lisäksi niille asennetaan mikrosiru, jos sellaista ei vielä ole.

Eläinlääkärille on aina kerrottava, jos kyseessä on Ukrainasta maahan tullut eläin.