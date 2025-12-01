Ruotsi tykästyi Patrian panssariautoihin: ostaa heti lisää miljoonilla

Nyt Ruotsi haluaa tilata Suomesta 94 uutta ajoneuvoa jo aiemmin ostamiensa 321:n ajokin lisäksi.

Uuden sopimuksen kokonaisarvo on noin 1,5 miljardia kruunua eli noin 140 miljoonaa euroa.

Ajoneuvot toimittaa Patria seuraavan viiden vuoden aikana, mutta ruotsalainen teollisuus osallistuu alihankkijana merkittävästi niiden tuotantoon.

Tilaus liittyy Suomen johtamaan monikansalliseen Common Armoured Vehicle System -hankkeeseen (CAVS), jossa Ruotsi on mukana yhdessä Britannian, Latvian, Norjan, Saksan ja Tanskan kanssa.