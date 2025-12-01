Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.12.2025 11:31 ・ Päivitetty: 1.12.2025 11:51

Ruotsi tykästyi Patrian panssariautoihin: ostaa heti lisää miljoonilla

Ruotsin puolustusvoimat on antanut Ruotsin puolustusmateriaalivirastolle tehtäväksi hankkia lisää Patria 6×6 -panssariajoneuvoja, kertoo Patria tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nyt Ruotsi haluaa tilata Suomesta 94 uutta ajoneuvoa jo aiemmin ostamiensa 321:n ajokin lisäksi.

Uuden sopimuksen kokonaisarvo on noin 1,5 miljardia kruunua eli noin 140 miljoonaa euroa.

Ajoneuvot toimittaa Patria seuraavan viiden vuoden aikana, mutta ruotsalainen teollisuus osallistuu alihankkijana merkittävästi niiden tuotantoon.

Tilaus liittyy Suomen johtamaan monikansalliseen Common Armoured Vehicle System -hankkeeseen (CAVS), jossa Ruotsi on mukana yhdessä Britannian, Latvian, Norjan, Saksan ja Tanskan kanssa.

Patria kertoo saaneensa yhteishankkeen kautta tilauksia jo yli tuhannesta Patria 6×6 -ajoneuvosta ja on toimittanut yli 250.

6×6 -malli muistuttaa ulkoisesti Patrian vanhaa Pasi-panssariautoa, mutta kyseessä on kuitenkin tekniikaltaan erilainen ajokki. Miehistönkuljetukseen suunniteltuun autoon mahtuu 12 sotilasta, ja 6×6 voidaan varustaa myös erilaisilla asejärjestelmillä.

SOTAVARUSTELUAAN nopeuttava Ruotsi on tehnyt puolustustilauksiinsa samanlaisia täydennyksiä aiemminkin, sitä mukaa kun uutuustuotteet ovat osoittautuneet maan oloihin sopiviksi.

Tasan vuosi sitten maan asevoimat kertoi tilanneensa suomalaiselta Sakolta 22 500 uutta rynnäkkökivääriä lisää, vaikka maan edellinenkään asetilaus Riihimäen tehtailta ei ollut vielä valmistunut.

