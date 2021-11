Ruotsiin maan ensimmäinen transsukupuolinen ministeri

Ruotsin tiistaina nimitetty uusi kouluministeri Lina Axelsson Kihlblom on samalla maan ensimmäinen transsukupuolinen ministeri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kihlblom, 51, on entinen koulun rehtori ja asianajaja, ja hän on kirjoittanut kirjan kasvuvuosistaan sekä sukupuolenkorjauksestaan naiseksi 25-vuotiaana.

- Transihmisiä on ollut ja tulee aina olemaan, emmekä me enää ole häpeissämme. Me olemme uusi normaali, Kihlblom kirjoitti vuonna 2018 Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:llä julkaistussa artikkelissa.

Kouluministerinä hän vastaa ala-asteen ja yläasteen kouluista, samalla kun koulutusministeri Anna Ekström vastaa korkeamman asteen kouluista. Kihlblom on eronnut, ja hänellä on kaksi adoptiolasta.