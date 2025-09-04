Ruotsin hallitus kaavailee ruoan arvonlisäveron puolittamista – veroasiantuntija: ”Tosi huono idea”

Ruotsin hallitus ja sitä tukevat ruotsidemokraatit haluavat puolittaa väliaikaisesti ruoan arvonlisäveron kuuteen prosenttiin. Alennuksen halutaan astuvan voimaan ensi huhtikuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elintarvikkeiden hintoja valvomaan asetettaisiin komissio pitämään silmällä, että kauppajätit vievät veroalen hintoihin.

Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan tavoite on keventää kotitalouksien menotaakkaa. Keskivertoperhe voisi hallituksen laskujen mukaan säästää ruokamenoissaan 6 500 kruunua (590 euroa) vuodessa, jos veroale siirtyisi täysimääräisesti hintoihin.

Alennuksen on määrä olla voimassa vuoden 2027 loppuun. Sen arvioidaan maksavan ensi vuonna 16 miljardia kruunua (1,45 miljardia euroa) ja 21 miljardia (1,9 miljardia euroa) vuonna 2027.

Aloite ei saanut kovin innostunutta vastaanottoa tutkijapiireissä. Verotusta tutkinut Lundin yliopiston taloustieteen dosentti Åsa Hansson piti ajatusta kehnona.

- Se on tosi huono idea. Se on hyvin kömpelö keino auttaa niitä, joilla on vaikeuksia selviytyä ruokamenoistaan, Hansson sanoi uutistoimisto TT:lle.

HANSSON arvioi, että veroalennuksen kustannukset ovat suuret, mutta se kohdistuu heikosti pienituloisiin. Samalla rahamäärällä olisi mahdollista auttaa pienituloisia perheitä paljon tehokkaammin korottamalla esimerkiksi lapsilisiä ja muita tukia, hän sanoi.

Ruotsissa alennettiin ruoan arvonlisäveroa edellisen kerran vuonna 1996, jolloin sitä laskettiin 21 prosentista 12 prosenttiin.

Hallituksen ajatus on, että väliaikainen arvonlisäveron alennus olisi tilapäinen helpotus aikana, jolloin Ruotsin talous ja kotitaloudet kaipaavat tukea. Ongelmaksi uhkaa tutkijoiden mukaan muodostua veron korottaminen takaisin entiselle tasolleen tilanteessa, jolloin Ruotsin pitäisi löytää valtion kassasta satoja miljardeja kruunuja puolustusmenojen kasvattamiseen.

Ruoan arvonlisäveroon on tulossa alennus myös Suomessa, mutta selvästi pienempi kuin länsinaapurissa. Hallitus päätti kevään puoliväliriihessä alentaa 14 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden verokantaa 13,5 prosenttiin ensi vuodesta alkaen. Alennus koskee ruokaa, rehuja, lääkkeitä, henkilökuljetuksia ja ravintolapalveluita.