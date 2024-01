Ruotsin TV4: Ruotsissa myös valtiopäivät altistui Tietoevryn palvelimelle tehdyssä kyberhyökkäyksessä

Ruotsissa myös valtiopäivät eli Riksdagen on altistunut kyberhyökkäykselle, joka tehtiin viime viikonloppuna, kertoo Ruotsin TV4. Kiristyshaittaohjelmaa hyödyntänyt isku tehtiin suomalaisen pörssiyhtiön Tietoevryn Ruotsissa sijaitseville palvelimille.

Valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Peter Hultqvist (sd.) luonnehtii hakkerointia hyvin vakavaksi. Kohteena on ollut hänen mukaansa kymmeniätuhansia ihmisiä, osa heistä valtiopäivien työntekijöitä.

Maltillista kokoomusta edustaja siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin kertoi, että vielä ei ole tarkempaa käsitystä kyberhyökkäyksen vaikutusten laajuudesta.

TV4:n mukaan Tietoevry pitää todennäköisenä, että hyökkäyksen takana on venäläinen hakkeriryhmä. Tietoevry on arvioinut, että voi kestää päiviä tai jopa viikkoja ennen kuin kaikki tietojärjestelmät on saatu palautettua verkkohyökkäyksen jäljiltä.