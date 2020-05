Ruotsissa 85 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta

Ruotsissa on eilisen jälkeen kirjattu 85 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta. Epidemian alusta saakka kuolleita on nyt yhteensä 2 854. Kansanterveysviranomaisten mukaan tilastoinnissa lienee yhä jonkin verran viivettä viikonlopun jälkeen.

Suhteessa väkilukuun Ruotsissa on nyt kuollut koronaan 283 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 44.

Tartuntoja on Ruotsissa kirjattu yhteensä noin 23 200, Suomessa 5 400. Suhteessa väkilukuun luvut ovat Ruotsissa 2 299 ja Suomessa 977 tapausta miljoonaa asukasta kohden.