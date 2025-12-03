Ulkomaat
3.12.2025 16:19 ・ Päivitetty: 3.12.2025 16:19
Rutte: Valtaosa Naton jäsenmaista on sitoutunut auttamaan Ukrainaa ostamalla Yhdysvalloilta aseita
Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että yli kaksi kolmasosaa sotilasliiton jäsenmaista on sitoutunut auttamaan Ukrainaa ostamalla Yhdysvalloilta aseita PURL-lyhenteellä tunnetun aloitteen kautta. Rutten mukaan Australia ja Uusi-Seelanti ovat niin ikään ilmoittaneet osallistuvansa hankintoihin.
Rutte kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Brysselissä keskiviikkona.
Rutten mukaan maat ovat sitoutuneet ostamaan aseita neljän miljardin euron edestä. Loppuvuoteen mennessä määrän odotetaan nousevan viiteen miljardiin.
Tiistaina korkea Nato-virkamies kertoi, että jäsenmaat ovat toimittaneet neljän kuukauden aikana Ukrainalle neljän miljardin euron edestä aseita PURL-hankkeen kautta.
Hankkeessa Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseet, jotka Eurooppa maksaa. Myös Suomi on hankkeessa mukana.
Naton ulkoministerit ovat kokoontuneet Brysseliin ulkoministerikokoukseen. Kokousagendaa ovat hallinneet pitkälti Ukrainan rauhanneuvottelut.
Suomesta kokoukseen on osallistunut ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
RUTTE ylisti lisäksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ponnisteluja Ukrainan sodan lopettamiseksi. Rutten mukaan Trump on ainoa ihminen koko maailmassa, joka pystyy ratkaisemaan sodan.
- Mutta kuten myös Yhdysvaltain presidentti on todennut, rauha ei ole sellainen asia, joka voidaan toteuttaa suoraviivaisesti yhdeltä istumalta, Rutte sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa.
Rutten mukaan rauhanneuvottelut tulevatkin olemaan vaiheittainen prosessi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.