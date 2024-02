Ruuhka rekisteröitymispalvelussa jarruttaa uusien sote-alan yritysten aloittamista

Uuden hoivakodin avaamista tai muun yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon potilastyön aloittamista jarruttaa käyttöönotosta lähtien jatkunut ruuhka rekisteröitymispalvelussa. Tuhansien hakemusten käsittelyjonon pelätään heijastuvan potilaiden hoitoonpääsyyn. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksityisten sote-alan palveluntuottajien on vuoden alusta lähtien täytynyt rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja aluehallintovirastojen yhteiseen palveluntuottajarekisteriin Soteriin. Valviran mukaan Soterissa on tällä hetkellä jonossa noin 2 200 hakemusta, kun rekisteröintipäätöksiä on saatu valmiiksi noin 230. Hakemusten käsittelyaika voi olla useita kuukausia.

Terveystalon hallintoylilääkärin Riina-Riitta Helmisen mukaan sote-alan yrittäjiltä on tullut viestejä siitä, että tilanne on hankala.

- Kaikki meille pyrkivät eivät pääse aloittamaan yrittäjinä. Potilaat ja asiakkaat taas eivät välttämättä pääse hoitoon, Helminen sanoo STT:lle.

Soterin pullonkaula sopii huonosti yhteen sen kanssa, että sote-alalla on pulaa palveluista.

- Osa sote-palveluiden tuotantokapasiteetista on käyttämättä. Koska sote-ammattilaisista on pulaa, kaikkien alalle haluavien pitäisi päästä töihin.

Helmisen arvion mukaan Soterin jonossa on tällä hetkellä Terveystalon ja sen kilpailijoiden lisäksi esimerkiksi muita hoivaa ja kotihoitoa tuottavia yrityksiä, fysioterapeutteja, hierojia, psykologeja ja lääkäreitä. Valviran mukaan myös esimerkiksi yksityisten päiväkotien on ilmoitettava tietonsa Soteriin.

Helminen sanoo, että ongelmat asettavat yksityisen elinkeinonharjoittajan hankalaan asemaan julkiseen nähden.

SOSIAALI- ja terveydenhuollon valvontalaki hyväksyttiin huhtikuussa, ja se tuli voimaan tammikuussa.

- Aikataulu rekisterin rakentamiselle on ollut tavattoman tiukka, ja se jouduttiin ottamaan käyttöön versiona, jonka toiminnallisuuksissa on paljon parannettavaa, sanoo Valviran ylijohtaja Markus Henriksson STT:lle.

Soteri on hankittu Solitalta ja Fujitsulta. Henrikssonin mukaan yhteistyö yritysten kanssa on toiminut hyvin.

Hakemusten suuri määrä kuitenkin yllätti Valviran, vaikka jonkinasteista ruuhkaa osattiin odottaa. Henriksson arvelee, että hakemustulva on osaltaan merkki pitkään jatkuneesta palveluiden voimakkaasta yksityistymisestä.

Henrikssonin mukaan teknisten ongelmien lisäksi hakemusten käsittelyä on hidastanut se, että hakemuksia on saapunut puutteellisesti täytettyinä. Henriksson lupaakin Valviran parantavan ohjeistustaan, sillä uudessa laissa on palveluntuottajille uusia asioita.

Lisäksi uusi laki on vaatinut tekemään käsittelyvaiheessa aluehallintovirastojen kanssa lain tulkintaa. Aluehallintovirastot vastaavat niistä palveluntuottajista, jotka rekisteröityvät yhden avin alueelle, ja Valvira niistä, jotka rekisteröivät toimintansa useamman avin alueelle.

Henriksson sanoo olevansa tilanteesta hyvin pahoillaan. Viime viikkoina on lisätty noin 30 työntekijää käsittelemään hakemuksia, kehittämään Soteria ja vastaamaan palveluntuottajien kysymyksiin. Yhteydenottoja on tullut paljon.

- Olemme tehneet paljon ylitöitä, Henriksson sanoo.

Vielä ei ole tiedossa, milloin hakemusten käsittely nopeutuu, mutta ongelmien ratkaisu on Henrikssonin mukaan ykkösprioriteetti.

“Huono esimerkki ICT-hankinnasta”

LAINSÄÄDÄNNÖN aikataulu oli tiukka, ja Soteri jouduttiin ottamaan käyttöön nopeasti. Helminen katsoo, että Soteri itsessään vaatii vielä kehittämistä.

Attendon laki- ja lupapalveluiden johtaja Joni Mäkelä on samaa mieltä.

- Ongelmat ICT-ratkaisuissa ovat juurisyitä palvelun hitauteen ja alkukankeuksiin. Soteri on tyypillinen ja huono esimerkki julkisen puolen ICT-hankinnasta, Mäkelä sanoo STT:lle.

Mäkelän mukaan kesti useita viikkoja ennen kuin Attendo pystyi lähettämään Soteriin hakemuksia, sillä järjestelmä ei toiminut. Hänen mukaansa herättää myös huolta, että järjestelmässä on kohtia, joihin sama tieto pitää syöttää useita kertoja.

Soteriin on tehtävä ilmoitus esimerkiksi toimintayksikön johtajan vaihtumisesta.

- Kun yksi ilmoitus on kesken, toista ei voi tehdä samaan aikaan, Mäkelä kertoo.

Työntekijöitä Mäkelä ei halua kenenkään syyttävän.

- Ruuhkat eivät missään nimessä ole yksittäisten aluehallintovirastojen tai Valviran tarkastajien vika.

Mäkelän mukaan Soterin ongelmat eivät ole juuri vaikuttaneet Attendon toimintaan, mutta hän uskoo, että ongelmien pitkittyessä myös ruuhkat voivat pahentua.

- Yrittäjän tulot voivat olla kiinni siitä, että ei ole saatu lupaa avata hoivakotia.

Helminen ja Mäkelä kuitenkin luottavat Valviraan.

- Ymmärrän Valviran ongelmat nopeiden ratkaisujen löytämisessä, Helminen sanoo.

Heli Laakkonen / STT