Rydman nimitti Business Finlandin pääjohtajaksi oman avustajansa – tässä muut ehdokkaat

Valtioneuvosto on torstaina nimittänyt Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin pääjohtajaksi Lassi Noposen. Noponen on viime ajat työskennellyt elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) erityisavustajana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan tehtävään haki yhteensä 30 ihmistä. Valtioneuvoston päätöksen taustamuistion mukaan hakijoista seitsemän arvioitiin ansioituneimmiksi ja kutsuttiin haastatteluun.

TAUSTAMUISTION mukaan ensimmäisellä valintakierroksella haastattelut hoitivat ministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen, teollisuusneuvos Maija Lönnqvist sekä ministeriön henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela. Seitsemästä haastatellusta kärkihakijoiksi tunnistettiin Noponen, Business Finlandin nykyinen johtoryhmän jäsen Risto Vuohelainen sekä Nurminen Logistics -pörssiyhtiön entinen toimitusjohtaja Tero Vauraste. Vauraste on aiemmin toiminut myös valtion jäänmurtoyhtiö Arctia Shippingin (nykyinen Arctia) toimitusjohtajana.

Kärkihakijakolmikolle tehtiin psykologinen soveltuvuusarviointi, minkä lisäksi heidät kutsuttiin vielä toiselle haastattelukierrokselle. Toisella kierroksella haastattelut suorittivat Lönnqvist, Nummela ja elinkeinoministeri Rydman.

Valintamuistion mukaan kaikilla kolmella hakijalla oli hyvät edellytykset hoitaa pääjohtajuutta.

- Haastatteluista, soveltuvuusarvioinnista sekä hakijoiden aiemmasta työkokemuksesta saadun kokonaiskuvan perusteella kaikilla haastatelluilla voidaan arvioida olevan hyvät valmiudet ja kokemuspohja pääjohtajalta edellytettävään tulokselliseen henkilöjohtamiseen ja vaativiin vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteisiin eikä heidän kesken ole tässä suhteessa tehtävissä merkittäviä eroja, muistiossa todetaan.

- Hakemusten, haastattelujen ja hakijoista tehdyn soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella sekä edellä tässä muistiossa kuvattuun ansiovertailuun perustuen, Lassi Noponen nousee hakijoista ansioituneimmaksi, siinä arvioidaan.

ENNEN nykyistä työtään ministeri Rydmanin erityisavustajana Noponen toimi johtotehtävissä suodattimia valmistavassa Eagle Filters Group -yhtiössä, jota hän on ollut mukana perustamassa. Noponen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, ja hänellä on master of science -tutkinto London Business Schoolista. Muistion mukaan Noponen solmii karenssisopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Noposen kausi Business Finlandin pääjohtajana alkaa syyskuussa, ja se kestää viisi vuotta. Valtioneuvoston päätöksestä ei taustamuistion mukaan saa valittaa.

Uutista korjattu klo 15.09: yhden hakijan sukunimi on Vuohelainen, ei Vouhelainen.