Rydmanin vinkki sote-järjestöille: Sebastian Tynkkynen

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan sotejärjestöjen tulisi ottaa esimerkkiä perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkysen toiminnasta sosiaalisessa mediassa. Ministerin mukaan järjestöjen tulisi voida levittää yhteiskunnallista viestiään ilman avustustukia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tiedän, ettei vasemmistolaiset jaksa tehdä somevideota, jos joku ei siitä maksa jotain järjestöavustusta. Mutta ei se Sebastian Tynkkynenkään mitään järjestöavustusta saa siitä, että hän tekee hyviä somevideoita, Rydman sanoi Suomi-areenassa Porissa torstaina.

– Eli järjestöjen kannattaa ottaa mallia Sebastian Tynkkysestä? toimittaja kysyi.

- Kyllä, Rydman vastasi.

Rydman ei halunnut antaa Suomi-areenassa esimerkkiä järjestöstä, jonka toiminta pohjautuu identiteettityöhön, johon Rydmanin linjaamien uusien sotejärjestöjen kriteerien mukaan ei tulisi antaa rahoitusta.

– En voi nimetä yhtä ryhmää, koska sitten siitä syntyisi hässäkkä, että ministeri ei ole kohdellut yhdenvertaisesti kaikkia ryhmiä, Rydman vastasi toimittajan tarkentavaan kysymykseen.

Hallitus ajautui kriisin partaalle viime viikolla, kun Rydman ärsytti hallituskumppaneitaan ajamalla tietyt sosiaali- ja terveysjärjestöt niille myönnettävien Stea-avustusten ulkopuolelle. Erityisesti RKP:n ja kokoomuksen mielestä asia olisi tullut hyväksyttää ensin hallituksessa.

Rydmanin linjaamien uusien avustuskriteerien mukaan tukea ei esimerkiksi myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. STT:lle keskiviikkona puhuneiden kokoomuslähteiden mukaan erityisen ongelmalliseksi on koettu kaksi kriteeriä, joista ensimmäinen rajaa avustusten ulkopuolelle muun muassa seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajataustaisten puolesta toimivat järjestöt.

TOINEN ongelma kokoomukselle on kriteeri, jonka mukaan avustusta ei enää myönnetä varakkaimmille järjestöille. Niiltä Rydmanin mielestä avustusten leikkaaminen on täysin perusteltua.

- Onko oikein, että tällainen varakaskin toimija on edelleen myöskin veronmaksajan tasolla? Minusta silloin on ihan oikein edellyttää enemmän omarahoitusosuutta siinä toiminnassa, hän sanoi.

Kokoomuksen mielestä taas järjestöjen omasta varainhankinnasta ei pitäisi rangaista sulkemalla ne avustusten ulkopuolelle.

Hallitus on sopinut, että sote-järjestöjen avustuksia leikataan ensi vuonna noin kolmanneksella tästä vuodesta. Järjestöille myönnetään noin 190 miljoonaa euroa.

Rydmanin uudistamien kriteerien vuoksi valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö Soste käynnisti tiistaina koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut.

RYDMAN jatkoi leikkauslinjaansa myös keskiviikkona.

Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa myöntäneensä yliopistoille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta. Sosiaalityön yliopistotutkimushankkeille oli varattu budjetissa kahdeksan miljoonan euron rahoitus, mutta Rydman myönsi rahoitusta vain neljä miljoonaa euroa vastoin virkamiesesitystä.

Rydman perusteli päätöstään valtiontalouden tasapainottamisella. Rydmanin mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ei ylipäätään tulisi rahoittaa yliopistotutkimuksia lainkaan.

- Mutta leikataan nyt ensi alkuun puolet rahoituksesta pois ja katsotaan sitten jatkoa, hän kirjoitti.

Suomi-areenassa Rydman kommentoi asiaa sanomalla, ettei hänen tarkoituksenaan ollut kyseenalaistaa virkamiesten tekemää työtä. Hän sanoi uskovansa, että virkamiehet olivat valinneet budjetoidun kahdeksan miljoonan edestä mukaan parhaat tutkimukset.

- Voisiko ministerillä kuitenkin olla sellainen lähestymistapa, ettei aina käytetä koko budjettia, hän kysyi.



Aliisa Uusitalo / STT