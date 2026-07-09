Talous
9.7.2026 06:21 ・ Päivitetty: 9.7.2026 06:48
S-pankki havittelee Oma Säästöpankkia – poistaisi kilpailijansa pörssistä
S-Pankki on tehnyt ostotarjouksen Oma Säästöpankista. Vaikeuksiin ajautunut paikallissäästöpankki suosittelee omistajilleen tarjouksen hyväksymistä.
Omistajille tarjotaan 17,20 euroa jokaisesta Oma Säästöpankin osakkeesta. Se on 47 prosenttia enemmän kuin osakkeen eilinen päätöskurssi.
Ainakin Kuortaneen, Töysän, Etelä-Karjalan, Parkanon ja Liedon säästöpankkisäätiöt ovat suostuneet tarjoukseen, Oma-pankki kertoo pörssitiedotteessaan. Niiden hallussa on noin 60 prosenttia pankin osakkeista.
S-pankki tarvitsee vähintään 90 prosenttia omistuksesta, että operaatio toteutuisi.
S-Pankki kertoo haluavansa kaupan jälkeen poistaa OmaSp:n osakkeet Helsingin pörssistä. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. S-Pankki on osa kauppaketju S-Ryhmää, eikä pankki ole itse listautuneena Helsingin pörssiin.
Oma Säästöpankki kertoo, ettei yhdistymisellä olisi välittömiä vaikutuksia esimerkiksi pankin työntekijöihin, mutta myöhemmin uusi omistaja voi tietenkin myllätä organisaatiota mieleisekseen.
Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa euroa.
Lisää aiheesta
OSTAJAN tavoitteena on kasvattaa yhdistymisellä kokoaan.
S-Pankin markkinaosuus esimerkiksi Suomen kotitalouksien asuntolainoista oli viime vuoden lopussa kuusi prosenttia ja Oma Säästöpankin kolme prosenttia.
Yhdistyessään osuus nousisi lähes samaan kokoluokkaan Danske Bankin kanssa, joka on Suomessa toimivista pankeista kolmanneksi suurin.
VIIME VUOSINA Oma Säästöpankki on ollut rahoitusvalvonnan silmälläpidon alla: pankista paljastuneet työntekijöiden väärinkäytökset ja laiminlyönnit ovat johtaneet isoihin sanktioihin.
Pankilla on ollut vaikeuksia muun muassa luottoriskiensä hallinnassa.
Myös pankin entisiä johtajia epäillään mittavista petoksista, ja rikostutkinta on kesken.
Oma Säästöpankki on ollut Suomen suurin itsenäinen paikallissäästöpankki. Sen perustaminen alkoi vuonna 2008 pohjalaisten Töysän ja Kuortaneen säästöpankkien yhdistymisestä.
Yhdistyminen S-pankkiin vaatisi myös viranomaisten hyväksynnän.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.