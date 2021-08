”Saan päivittäin yhteydenottoja täysin uupuneilta hoitajilta” – Super patistaa ripeisiin toimiin hoitajapulan taltuttamiseksi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii hallitukselta, kuntapäättäjiltä ja työnantajilta pikaisia toimia hoitajapulan taltuttamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Paavolan mukaan tilanne on räjähtänyt käsiin kesän aikana, ja hoitajat uupuvat aivan liian työmäärän alle. Hän kuvaa tilannetta katastrofaaliseksi.

– Saan päivittäin yhteydenottoja täysin uupuneilta hoitajilta, joita ei enää auta edes satunnainen rahallinen korvaus venymisestä. Hoitajia ei saada nyt riittävästi työvuoroihin, vaikka työnantaja tarjoaakin paikallisesti ekstrakorvausta ylimääräisistä vuoroista tai pikaisista lähdöistä työvuoroihin. Tämä kertoo, kuinka väsynyttä porukka on, Paavola kertoo tiedotteessa.

Superin mukaan pitkittynyt koronatilanne näkyy väsymisenä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, ja liian pieni henkilöstömäärä kärjistää tilanteen kriisiaikana. Jaksamista koettelevat Superin mukaan työskentely suojavaatteissa ja erityisjärjestelyjen keskellä sekä epävarmuus.

Superin luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tekemässä työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin tilannetta työpaikoilla. Selvityksessä suurimmiksi ongelmiksi nousivat liian pieni henkilöstömäärä ja liian suuri työmäärä, ongelmat esimiestyössä tai johtamisessa sekä puutteellinen perehdytys työtehtäviin. Jaksaminen, työn kuormittavuus ja siitä johtuva stressi ovat kyselyn perusteella merkittävimpiä haasteita työsuojelutoiminnassa tällä hetkellä.

Silja Paavola muistuttaa, että hoitajapula on muodostunut pitkän ajan kuluessa.

– Työmäärä on ollut liian suuri todella pitkään, ja sote-palveluja on pyöritetty ylitöiden varassa. Joustamisesta on tullut vuosien mittaan normaalitilanne ja ylitöihin on jopa painostettu. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus on kentällä suuri. Se vaikuttaa jaksamiseen sekä mahdollisuuksiin ja haluun tehdä hoitotyötä jatkossa, hän kertoo.

Paavola painottaa, että palkkaus ja työolot ovat keskeisimmät keinot alan houkuttelevuuden parantamisessa.

– Niihin on tultava selkeä parannus hyvin pikaisella aikataululla, hän vaatii.