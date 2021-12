Saarikko: Hallituksen keskusteluissa ei ole saavutettu yhteisymmärystä

– Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa, keskustan puheenjohtaja valtiovarainministeri Annika Saarikko julisti puhuessaan keskustan puoluevaltuustossa Rovaniemellä 20.11. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän jatkoi tuolloin, että valtiovarainministerinä hänen vastuullaan on ensi vuoden talousratkaisujen valmistelu.

– Aion käydä tämän periaatteellisen keskustelun kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa vielä ennen joulua. En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä, Saarikko sanoi.

Tänään eduskunnassa Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo kysyi kyselytunnilla Saarikolta, minkälaisia tuloksia neuvotteluista on saatu.

– Kehysriihi eli hallituksen suunnitelmat menoista ja tuloista tulevalle vuodelle valmistellaan huhtikuussa. Halusin kuitenkin tehdä hallitukselle sisäisesti selväksi sen, miten vaativat neuvottelut ovat edessä, Saarikko aloitti.

Hänen mukaan hallituksen itselleen asettaman menokaton ja viime kevään ratkaisujen takia neuvotteluihin kohdistuu erittäin paljon paineita. Eduskunta on myös yhdessä sopinut tuen nostamisesta tutkimukseen ja kehitykseen (TKI).

– Me emme ole saavuttaneet näissä keskusteluissa yhteisymmärrystä. Mutta olen kertonut, että valtiovarainministerinä tulen valmistelemaan esityksen, joka on aiemmin sovitun kehyksen mukainen, tietenkin. Sovitusta on hyvä pitää kiinni, Saarikko päätti.