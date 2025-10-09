Kirjallisuus
9.10.2025 11:21 ・ Päivitetty: 9.10.2025 11:21
Saatanatangon luojalle kirjallisuuden Nobel-palkinto
Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty unkarilaiselle Laszlo Krasznahorkaille. Vuonna 1954 syntynyt kirjailija tunnetaan melankolisista ja pahaenteisistä teemoistaan.
Krasznahorkain keskeisiä teoksia ovat esimerkiksi Saatanatango ja Vastarinnan melankolia.
Nobel-palkinto on maailman arvostetuin kirjallisuuspalkinto. Se jaettiin ensi kertaa vuonna 1901. Palkintosumma oli viime vuonna 11 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin miljoona euroa.
Demokraatin kriitikko Esa Mäkijärvi kuvaili Saatanatangoa arvostelussaan ”uudeksi ilmestyskirjaksi, umpikujaksi ja piinaavaksi kuvaukseksi hitaasta kuolemasta, joka asettuu toivonsa menettäneisiin ihmisiin”.
Kommentit
