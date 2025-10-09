Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kirjallisuus

9.10.2025 11:21 ・ Päivitetty: 9.10.2025 11:21

Saatanatangon luojalle kirjallisuuden Nobel-palkinto

LEHTIKUVA / AFP / ADRIAN DENNIS

Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty unkarilaiselle Laszlo Krasznahorkaille. Vuonna 1954 syntynyt kirjailija tunnetaan melankolisista ja pahaenteisistä teemoistaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Krasznahorkain keskeisiä teoksia ovat esimerkiksi Saatanatango ja Vastarinnan melankolia.

Nobel-palkinto on maailman arvostetuin kirjallisuuspalkinto. Se jaettiin ensi kertaa vuonna 1901. Palkintosumma oli viime vuonna 11 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin miljoona euroa.

Demokraatin kriitikko Esa Mäkijärvi kuvaili Saatanatangoa arvostelussaan ”uudeksi ilmestyskirjaksi, umpikujaksi ja piinaavaksi kuvaukseksi hitaasta kuolemasta, joka asettuu toivonsa menettäneisiin ihmisiin”.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
8.10.2025
”Hämmästyttää ja surettaa” – STTK:n vuoden luottamusmies toivoisi ay-liikkeelle enemmän arvostusta
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
9.10.2025
Arvio: Miehen mallinen haarniska tekee sisältä paperiseksi vankien todelliset tarinat kertovassa Myötätunto-esityksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU