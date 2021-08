Saavatko kaikki lopulta koronatartunnan? Taneli Puumalainen vastaa

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen sai ministeriön ja THL:n yhteisessä tiedotustilaisuudessa vastattavakseen kysymyksen, tuleeko koronavirus tarttumaan lopulta kaikkiin suomalaisiin. Asiaa tiedustellut toimittaja viittasi muun muassa Israelista kuultuihin tietoihin, että korona on tarttunut jopa kolmesti rokotettuihin.

Puumalainen piti kysymystä hieman erikoisesti muotoiltuna, mutta vastasi parhaansa mukaan.

– Tiedetään jo erittäin hyvin, että rokotuksen tuoma yksilötason suoja on erittäin hyvä, mutta se ei ole täydellinen. Mitä enemmän virusta kiertää väestössä, mitä enemmän tautitapauksia, sitä enemmän myöskin näitä läpilyöntitauteja eli rokotussuojasta huolimatta hyvin pieni osa sitten sairastuu oireiseen koronavirusinfektioon.

Puumalaisen mukaan rokotusten tavoite on kuitenkin se, että epidemia pystytään hyvin pitkälle tukahduttamaan, hillitsemään tai sammuttamaan.

– Tämä sitten tavallaan jo vahvistaisi korkean rokotuskattavuuden antamaa suojaa eli kun tautitapauksia on hyvin vähän, virus ei juuri väestössä kierrä, silloin myöskään rokotetut eivät näitä hyvin harvinaisia tautitapauksia tule saamaan. Mitä sitten tapahtuu vuosien tai vuosikymmenten kuluessa, muuttuuko virus sellaiseksi, ettei se enää aiheuta vakavaa tautia mutta lievää tautia useammalle, tämä me emme tiedä ja tätä on hyvin vaikea spekuloida.