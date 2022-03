Sadan eurooppalaisen kaupungin pormestareilta vetoomus ihmishenkien pelastamiseksi ja Ukrainan pakolaisten vastaanoton turvaamiseksi

Euroopan pormestarit ovat laatineet yhteisen vetoomuksen maidensa hallituksille ihmishenkien pelastamiseksi ja Ukrainan pakolaisten vastaanoton turvaamiseksi. Suomesta vetoomuksessa ovat mukana Turun, Espoon, Porin, Tampereen ja Vantaan pormestarit. DEMOKRAATTI Demokraatti

Turun kaupunki kertoo tiedotteessa, että sadan eurooppalaisen kaupungin pormestarit päättivät vetoomuksesta maanantaina pidetyssä verkkotapaamisessa. Vetoomus julkaistiin tiistaina.

Lausunnossa vaaditaan Euroopan komissiota toimimaan tavalla, joka pakottaa Venäjän hallinnon avaamaan ja mahdollistamaan todelliset humanitaariset käytävät.

– Turku tuomitsee täysin Venäjän hyökkäyksen ja sotatoimet Ukrainassa. Yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa vaadimme, että aidot, turvallisen poispääsyn takaavat humanitaariset käytävät taataan Ukrainassa välittömästi, Turun pormestari Minna Arve sanoo tiedotteessa.

Pormestareiden kokouksessa ensimmäisen puheenvuoron käytti Venäjän hyökkäyksen kohteena olevan, piiritetyn Mariupolin varapormestari Serhii Orlov.

– Meistä jokainen on nähnyt kuvat pommien tuhoamasta äitiyssairaalasta. Sairaalat, päiväkodit ja koulut ovat Venäjän pommitusten kohteina. Mariupolista on tullut marttyyrien kaupunki – meillä ei ole päivittäistarvikkeita, ei ruokaa, ei energiaa. Humanitaarinen apu ei saavuta meitä, sillä ihmisiä ei pystytä evakuoimaan. Putinin tavoitteena on vallata Ukraina, ilman ukrainalaisia, tiedotteessa kerrotaan Orlovin sanoneen.

Euroopan paikallishallintojen edustajina pormestarit vaativat lausumassaan, että kaikki kaupankäynti Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa lopetetaan, kunnes Venäjän joukot vetäytyvät Ukrainasta.

– Me uskomme, että naisten ja miesten elämät ovat arvokkaampia kuin kauppa, työpaikat tai edes energiansaanti, lausunnossa todetaan.

Pormestarien mukaan Euroopan tasolla tulisi nopeasti määrittää ja toteuttaa käytännössä päätökset, joiden pohjalta pakolaiset voidaan vastaanottaa ja sijoittaa Euroopassa.

– Järjestelyn tulisi perustua YK:n ja EU:n osaamiselle, sillä näillä instituutioilla on kokemusta vastaavien tilanteiden hoitamisesta koordinoidusti, Varsovan pormestari Rafał Trzaskowski sanoi kokouksessa.

Puolan Varsovassa on tällä hetkellä Euroopan suurin määrä Ukrainasta tulleita pakolaisia.