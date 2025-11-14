Sähköliitto vaatii pelastamaan ammatillisen koulutuksen – ”Pakkosäästöt ovat rapauttaneet laatua”

Sähköliitto on huolissaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Liitto vaatii, että ammattiosaamisen arvostuksen pitää näkyä koulutusmäärärahoissa ja lainsäädännössä. Demokraatti Demokraatti

Sähköisillä aloilla työskennellään esimerkiksi voimalaitoksissa, työmailla, verkonrakennuksessa ja teollisuudessa.

– Me olemme avainasemassa yhteiskunnan sähköistyessä ja vihreässä siirtymässä. Me rakennamme nykyisyyttä ja tulevaisuutta sekä maamme huoltovarmuutta. Alaamme opiskelevien työllisyysnäkymät ovat hyvät, Sähköliiton edustajiston kannanotossa todetaan.

Sähköliitto ja muut alan toimijat ovat kuitenkin huolissaan tulevaisuudesta. Huolen taustalla on kohta kahdeksan vuotta sitten toteutettu ammatillisen koulutuksen uudistus, joka rahoitusleikkauksineen karsi käytännön opetusta ja siirsi sitä työpaikkojen vastuulle.

– Ammattiopistoista on ehtinyt valmistua jo tuhansittain omankin alamme opiskelijoita, joiden on oletettu saaneen riittävät ammatilliset tiedot ja taidot työelämään työssäoppimisjaksoilla työpaikkojen työnohjaajien opastuksessa.

Sähköliitto kertoo kannanotossaan, että työnantajien mukaan työssöoppijoilla ja jopa valmistuneilla on merkittäviä puutteita osaamisessa, työelämävalmiuksissa ja turvallisuustaidoissa. Liiton mukaan työpaikkaohjaajat eivät aina tiedä, mitä opiskelijalle pitäisi opettaa. Nuoret kertovat, että joskus työpaikoilla ei ole osattu valmistautua työssäoppijoiden tuloon. Opettajat puolestaan tuskaileva säästöjen ja laadukkaan opetuksen mahdotonta yhtälöä.

– Ongelma ei ole vain oman alamme ”yksinoikeus”, se koskee koko ammatillista koulutusta. Pakkosäästöt ovat rapauttaneet koulutuksen laatua ja määrää ja jättäneet oppilaat pahimmillaan heitteille. Satunnaisilla lisärahoituspaketeilla ei tilannetta ole pystytty korjaamaan.

Sähköliiton edustajisto avaa kannanotossaan, millaisia korjausliikkeille olisi liiton mielestä tarvetta. Ammattiliitoille edustajisto ehdottaa useamman liiton yhteiskierroksia ammattioppilaitoksissa ja opiskelijoiden näkemysten kuuntelemista.

– Opetushallituksen nimeämien eri alojen työelämätoimikuntien valtuuksia tulisi laajentaa ja lisätä niiden mahdollisuuksia tutustua opetukseen. Niiden tehtävä kun on omalta osaltaan varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu.

Sähköliiton edustajisto katsoo, että yrityksiä, jotka kouluttavat työssäohjaajia ja osallistuvat opiskelijoiden koulutukseen, pitäisi palkita jonkinlaisilla helpotuksilla.

– Ammattioppilaitoksien tulisi kohdistaa rajalliset resurssinsa ensisijaisesti opetukseen. Rohkaisevia esimerkkejä on jo joistakin oppilaitoksista, jotka ovat luopuneet täysin etäopetuksesta ja keskittyvät yksinomaan lähiopetukseen.