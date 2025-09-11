Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.9.2025 13:10 ・ Päivitetty: 11.9.2025 13:12

Sahtikomediasta Suomen ehdokas Oscar-kisaan

Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama 100 litraa sahtia on valittu Suomen ehdokkaaksi Oscar-kisaan.

Käytännössä elokuva kilpailee kansainvälisten elokuvien sarjassa.

Suomen Oscar-raadin mielestä elokuvan ”Epätavallisesta asetelmasta on syntynyt yleisöjä koskettava ja mieleenpainuva tragikomedia, jonka luonteva näyttämö on perisuomalainen, mutta samalla universaali maalaismiljöö.”

Elokuvan pääosia näyttelevät Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka.

Suomen Oscar-ehdokkaan valinnasta vastasi Suomen Filmikamarin johdolla muodostettu elokuva-ammattilaisten raati.

Lopulliset Oscar-ehdokkuudet julkaistaan 22. tammikuuta 2026. Oscar-palkinnot jaetaan puolestaan 15. maaliskuuta 2026.

