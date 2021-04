Sain Vincent on puskenut tuhkaa ja savua joka päivä sen jälkeen, kun se purkautui viime viikolla – kriisi kestää kuukausia ja voi levitä

Karibianmerellä Saint Vincentin saarella tulivuorenpurkauksen aiheuttama humanitaarinen ja taloudellinen kriisi kestää kuukausia ja voi levitä lähisaarille, varoittaa YK:n Barbadoksen ja itäisen Karibian koordinaattori. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Kyseessä on kriisi, joka vaatii humanitaarista apua mutta myös toimia kuntoutumista varten, YK:n koordinaattori Didier Trebucq sanoi.

Hänen mukaansa La Soufriere -tulivuori on pysynyt aktiivisena ja puskenut tuhkaa ja savua joka päivä sen jälkeen, kun se purkautui viime viikolla 9. huhtikuuta.

Tulivuori purkautui edellisen kerran vuonna 1979. Vuonna 1902 yli tuhat ihmistä kuoli sen purkauduttua.

Hurrikaanikausi lähestyy

Saint Vincentin ja Grenadiinien saarivaltiossa asuu yhteensä noin 110 000 ihmistä, joista noin 20 000 on evakuoitu kodeistaan. Noin 4 000 ihmistä on siirretty tilapäiseen suojaan, mutta Trebucqin mukaan määrä on kasvamassa.

Keskiviikkona Ranskan laivaston alus saavutti Saint Vincentin ja toi mukanaan vettä sekä tonneittain tarvikkeita ja muuta apua.

Trebucqin mukaan on vaikea tietää, kuinka kauan kriisi tarkalleen kestää.

– Kaikki riippuu tulivuorenpurkauksen kestosta. On mahdollista, että purkaus kestää muutamia viikkoja, mutta on myös mahdollista, että se kestää useita kuukausia.

Vahvempaa kansainvälistä apua vaatinut Trebucq huomautti myös, että hurrikaanikausi alkaa Karibialla kahden kuukauden kuluttua ja että saarten pääasiallinen tulonlähde eli turismi on vähentynyt voimakkaasti koronapandemian takia.