Sajid Javid: ”Pelkäänpä, että jos emme löydä tapaa hillitä Venäjää ja Putinia tässä vaiheessa, asiat kääntyvät paljon pahemmiksi”

Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on pakonomainen tarve valehdella eikä häneen voi luottaa, sanoi Britannian terveysministeri Sajid Javid yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Javidin mukaan länsimaiden tulee olla realistisia sen suhteen, miten asiat ovat kehittymässä varsinkin, kun otetaan huomioon Venäjän sotilasvoima.

- Pelkäänpä, että jos emme löydä tapaa hillitä Venäjää ja Putinia tässä vaiheessa, asiat kääntyvät paljon pahemmiksi, terveysministeri sanoi.

- Venäläisiin ja erityisesti Putiniin ei näytä voivan luottaa. Tiedämme, että hän on pakonomainen valehtelija, jolla on vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä tarua, Javid jatkoi.

Javid muistutti haastattelussa omista kokemuksistaan sisäministerinä.

- Salisburyn laittomalla kemiallisella aseella tehdystä hyökkäyksestä venäläiset valehtelivat koko ajan.