SAK kaipaa uudistuviin työttömien palveluihin lisää joustavuutta – ”Palvelut on turvattava yhdenvertaisesti koko Suomessa”

Työmarkkinakeskusjärjestö SAK vaatii uudistuviin työttömien palveluihin lisää joustavuutta. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää toukokuun alussa voimaan tullutta pohjoismaista työvoimapalveluiden mallia monimutkaisena ja kankeana.

Mallissa työttömän työnhakijan tulee hakea joka kuukausi lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa. Kun työttömyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta, voi te-toimisto lähettää myös niin sanottuja velvoittavia työtarjouksia.

– Työttömien erilaisiin tilanteisiin ja palvelujen tarpeisiin pitäisi vastata joustavammin. Te-toimistot ja kunnat tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia muokata palveluja ja työnhakuvelvoitetta ihmisten tarpeiden mukaan, Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

SAK on myös huolissaan siitä, riittävätkö te-toimistojen ja kuntien resurssit järjestämään uuden mallin mukaiset palvelut työttömille.

Työttömyysturvan karenssit lievenevät uudessa mallissa nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi ensimmäisestä sovitusta tapaamisesta pois jäämisestä tai tahattomasta työnhaun virheestä seuraa jatkossa vain muistutus.

– Karenssien porrastaminen ja lyhentäminen on kauan odotettu uudistus, jota SAK on vaatinut jo pitkään. Myös työttömän oman valinnanvapauden lisääminen työnhaussa työttömyyden alussa on myönteinen muutos aikaisempaan, Eloranta sanoo.

Työttömien palvelut ovat isossa myllerryksessä, SAK kuvaa. Syynä siihen on pohjoismaisen työvoimapalvelumallin lisäksi suunniteltu uudistus, jossa työ- ja elinkeinopalvelut siirretään vuonna 2024 valtiolta kuntien vastuulle. Uudistuksen kantava ajatus on tuoda te-palvelut lähemmäs asiakkaita sekä kannustaa rahoituksen kautta kuntia tehokkaaseen työllisyyden edistämiseen.

SAK muistuttaa, että kuntien mahdollisuudet ottaa te-palvelut hoitaakseen ovat hyvin vaihtelevia. Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä linjasikin syyskuussa 2021, että te-palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä.

SAK korostaa, että vahva työllisyyspohja on ehdoton edellytys uudistuksen onnistumiselle.

– Työttömien palvelut on turvattava yhdenvertaisesti koko Suomessa. Ei pidä myöskään unohtaa, että toimivilla te-palveluilla on suora yhteys työttömyysturvan saamiseen, Eloranta huomauttaa.

SAK tähdentää, että te-palveluiden siirrossa valtiolta kuntiin siirtyvien työntekijöiden asemasta on huolehdittava.

– Siirtoa pitää valmistella yhdessä työntekijöiden kanssa muutosohjelmalla. Kuntien on myös huolehdittava, että te-palveluiden hoitoon varataan riittävät resurssit, Eloranta sanoo.

Uudistuksella on SAK:n mukaan syytä etsiä tehokkaita toimintatapoja eri viranomaisten välille. Esimerkiksi kuntien velvollisuudet ovat laajenemassa työmarkkinatuen kustannuksista osin perus- ja ansiopäivärahaan.

SAK:n mielestä ansiopäivärahaan liittyvän rahoitusosuuden perintä on toteutettava ilman turhaa hallinnollista taakkaa ja henkilötietojen siirtelyä työttömyyskassojen kautta.