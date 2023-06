SAK: Pienituloisten ostovoima heikentynyt rajusti – palkansaajille takapakkia 14 vuotta

Pienituloisten työntekijöiden ostovoima on heikentynyt tuntuvasti, käy ilmi palkansaajien keskusjärjestö SAK:n selvityksestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

SAK:n mukaan pienituloisimpien palkansaajien ostovoima on sulanut keskimäärin 166 eurolla kuukaudessa toissa vuoteen verrattuna. Ostovoimaa on syönyt kuluttajahintojen nousu, joka alkoi kiihtyä suunnilleen vuosien 2021 ja 2022 taitteessa.

– Esimerkiksi pienipalkkaisimpien kokoaikaisten siivoojien säännölliset bruttoansiot ovat 2000 euron tuntumassa, ja heidän säännöllisistä reaaliansioistaan on sulanut vuoden 2021 lopusta alkaen 118 euroa kuukaudessa. Jokainen voi ymmärtää, miten paljon arkeen vaikuttaa näin suuren rahasumman katoaminen ostovoimasta, SAK:n johtaja Saana Siekkinen sanoo järjestön tiedotteessa.

SAK:n laskelmien mukaan palkansaajien ostovoimassa on otettu takapakkia 14 vuotta.

SAK pitää moraalittomana, että hallitus iskee tähän saumaan juuri pienituloisia useasta suunnasta moukaroivan leikkauslistansa.

– Esimerkiksi sairauslomapäivän palkattomuus kurjistaa erityisesti pienipalkkaisten oloja, koska heille päivän palkan menettäminen on suhteessa huomattavasti isompi ongelma.

HALLITUS aikoo myös poistaa työttömyysturvan suojaosan. Päätös leikkaa esimerkiksi osa-aikaista työtä tekevältä ja soviteltua päivärahaa saavalta noin 250 euroa kuukaudessa.

Suojaosa on SAK:n mukaan kannustanut tekemään kaikenlaista työtä työttömyyden aikana ilman, että työ on pienentänyt työttömyyskorvauksen määrää. Erityisen tärkeä suojaosa on osa-aikatyötä tekevälle. Sen poisto lisännee työttömyyttä etenkin matalapalkka-aloilla, jos työnantajat eivät pysty korottamaan palkkaa tai tarjoamaan lisätunteja siten, että palkalla tulee toimeen.

– Suojaosan poistamisella ei ole edes valtiovarainministeriön arvioiden mukaan työllisyysvaikutusta. Aiemmin Suomessa on vallinnut ajatus, että kaikki työ on arvokasta ja työttömälle työnhakijalle myös pienten keikkojen ja osa-aikaisen työn tekeminen on parempi kuin kokoaikainen työttömyys. Eikö Orpon hallitukselle kaikki työ enää olekaan arvokasta?

KUN tähän lisää vielä muut leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen, on hallituksen leikkauksista tulossa SAK:N mukaan kohtuuton kokonaisuus pienituloisille.

SAK vaatii, että hallitus peruu sitä ennen työttömyysturvan suojaosan poiston.

– Hallitus on jo ilmoittanut, että sosiaaliturvaleikkausten kokonaisarviota ei ole tehty. Vaadimme, että leikkausten valmisteluun on jätettävä riittävästi aikaa ja kokonaisuus on arvioitava perusteellisesti. Kokonaisuutta on arvioitava erityisesti siitä näkökulmasta, miten suunnitellut leikkaukset yhteensä vaikuttavat pienituloisten palkansaajien työnteon mahdollisuuksiin ja työttömien työnhakijoiden lyhytaikaisten tai osa-aikaisten töiden tekemiseen, Siekkinen sanoo SAK:n tiedotteessa.