SAK vaatii ripeitä toimia pitkäaikaistyöttömyyden selättämiseksi – ”Hallitus ei ole tehnyt oikeastaan mitään”

SAK vaatii hallitukselta vaikuttavia ja ripeitä toimia, jotta työttömät pääsevät tarvitsemiinsa palveluihin ja niiden avulla kiinni työhön. SAK:n mukaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pitää saada taitettua.

Keha-keskuksen tänään julkaistun työllisyyskatsauksen mukaan Suomessa oli tammikuussa 139 600 pitkäaikaistyötöntä. SAK kuvaa tiedotteessa pitkäaikaistyöttömyyden nousseen nykyisen hallituksen aikana 2000-luvun ennätyslukemiin.

Palkansaajakeskusjärjestö huomauttaa, että yli puolet pitkäaikaistyöttömistä on suorittanut korkeintaan toisen asteen tutkinnon, eli he työllistyisivät muita useammin SAK:laisille aloille kuten palvelualoille tai teollisuuteen.

– Hallituksen on viimeistään nyt ryhdyttävä ripeisiin ja vaikuttaviin toimiin, joilla pitkäaikaistyöttömyyden kasvu saadaan taltutettua, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

SAK esittää kolmea täsmätoimea tilanteen korjaamiseksi. SAK:n mielestä palkkatuen käyttöä pitää lisätä ja hallituksen täytyy ohjata palkkatuelle erillistä lisärahoitusta.

– Palkkatuki on yksi vaikuttavimmista keinoista työllistää pitkään työttömänä olleita ja ikääntyneitä työnhakijoita silloin, kun talouden tilanne ei muuten tue rekrytointeja, SAK:n tiedotteessa perustellaan.

SAK esittää myös panostamista työvoimakoulutukseen, jotta yrityksillä on käytettävissään oikea-aikaisesti osaavaa työvoimaa talouden vahvistuessa. SAK:n ehdotuksessa työllisyysalueet ohjaavat jokaisen perusasteen koulutuksen varassa olevan työttömän työvoimakoulutukseen, jossa tavoitteena on toisen asteen tutkinto työllistävälle alalle.

Kolmantena SAK esittää, että kuntien pitkittyneestä työttömyydestä maksamat sakkomaksut jäädytetään työvoimakoulutuksen ja palkkatuen ajalta, jotta kunnilla ja työllisyysalueilla on riittävät kannusteet toteuttaa esitetyt toimet.

– Näin työllisyysalueita kannustetaan ohjaamaan työvoimakoulutukseen myös työttömät, joilla on jo tutkinto, mutta osaamisen päivittämistä tai kehittämistä tarvitaan. Näissä tilanteissa voi riittää lyhyempi koulutus ja esimerkiksi tutkinnon osan suorittaminen.

Melkoista näpertelyä jättityöttömyyden aikana.

ELORANTA huomauttaa, että SAK:n ehdotukset hyödyntävät myös työnantajia. Palkkatuki madaltaa rekrytointikynnystä vaikean suhdanteen aikana ja oikein ajoitettu osaamisen kehittäminen työvoimakoulutuksen kautta ehkäisee osaajapulaa, kun talous alkaa elpyä.

– Hallituksen on nyt toimittava nopeasti. Ilman lisäpanostuksia palkkatukeen ja koulutuspolkuihin sitkeä pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan ja heikentää Suomen kasvu- ja työllisyysnäkymiä tulevaisuudessa, Eloranta sanoo.

SAK muistuttaa, että työllisyyspalveluiden siirto kuntien vastuulle ajoittui samaan ajankohtaan työttömyyden kasvun kanssa ja työttömien palveluja kuten palkkatukea ja koulutusta on ollut tarjolla aiempaa vähemmän. Hallituksen työllisyystoimet ovat Elorannan mukaan täysin riittämättömiä kasvaneeseen tarpeeseen nähden.

– Hallitus ei ole tehnyt oikeastaan mitään tilanteen korjaamiseksi. Nuorten työllistymisseteli on tarpeellinen, mutta palkkatukea tarvittaisiin muillekin kuin nuorille tässä tilanteessa. Avoimen korkeakoulun opintojen avaamisen työttömille arvioidaan lisäävän opiskelua 500 henkilöllä. Melkoista näpertelyä jättityöttömyyden aikana, Eloranta sivaltaa.