SAK:n Eloranta: Finnair on tilanteen panttivanki ja syypää on Palta – ”Ideologiselle siilipuolustukselle ei ole perusteita eikä oikeutusta”

Ilmailualan unioni IAU ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan ajautuneet kiistaan, joka kilpistyy Paltan ”ideologiseen vientimallin siilipuolustukseen”. Demokraatti Demokraatti

– Tässä Finnair on jäänyt tilanteen panttivangiksi. Kiistassa lentoyhtiön rahat, maine tai asiakkaiden vaivat eivät paina mitään, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön puheenjohtaja Eloranta kirjoittaa blogissaan.

Eloranta huomauttaa, että aiemmin ammattiliittoja julkisuuden kautta neuvottelemisesta arvostellut Palta on nyt syyllistynyt siihen itse.

Elorannan mukaan Palta on julkisuudessa antanut virheellisen kuvan siitä, että Suomessa olisi voimassa voimassa työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopima työmarkkinamalli, jonka mukaan vientialojen työehtoratkaisun kustannusvaikutuksia ei saisi mikään toimiala tai liitto ylittää.

– Näin ei ole. Palta pyrkii nyt itsepäisesti johonkin, mitä ei ole sovittu, vaikka se on Finnairille ja sen asiakkaille vahingollista.

ELORANTA muistuttaa, että korona-aikana kovia kokeneen lentoliikennetoimialan henkilöstö teki henkilöstökustannuksia alentaneita säästösopimuksia, jotta konkursseilta vältyttiin.

Jos joustoa ei työnantajan mielestä milloinkaan voi olla ylöspäin, niin palkansaajille on turha tulla jatkossa tarjoamaan joustoa alaspäin.

Elorannan mukaan palkansaajille kysymys on merkittävä. Hän huomauttaa, että miksi edes tehdä säästösopimuksia, jos kerran pois jääneet korotukset vaikuttavat pysyvästi alempana palkkatasona ja palkkakehityksenä.

– Jos joustoa ei työnantajan mielestä milloinkaan voi olla ylöspäin, niin palkansaajille on turha tulla jatkossa tarjoamaan joustoa alaspäin. Yleisestä linjasta alaspäin poikkeaminen pudottaisi palkansaajat pysyvään palkkamonttuun ja ansiokehityksen takamatkalle.

Elorannan mukaan palkansaajien ostovoimakuoppa on ollut historiallisen suuri ja lentoliikenteen työntekijöillä tehtyjen säästösopimusten vuoksi vielä syvempi.

– Siksi on perusteltua, että parhaillaan käynnissä olevissa työehtoneuvotteluissa he saavat korjattua syvälle kyykännyttä ostovoimaansa. Se on oikein ja reilua.

ELORANTA muistuttaa, että työmarkkinoille on tehty tänäkin keväänä Teollisuusliiton avauksesta poikkeavia ratkaisuja – suurimpana kuntien ja hyvinvointialueiden ratkaisut. Myös Teollisuusliitto on tehnyt tekemästään avauksesta poikkeavia ratkaisuja yrityskohtaisesti.

– On siis mahdollista, sallittua ja suotavaa tehdä ratkaisuja, jotka huomioivat toimialojen ja yritysten tarpeet. Näin pitäisi Paltan toimia IAU:n kanssa ja päästää panttivangikseen ottamansa Finnair palvelemaan asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Paltan ideologiselle siilipuolustukselle ei ole perusteita eikä oikeutusta.

Ilmailualan unioni IAU on SAK:n jäsenliitto.