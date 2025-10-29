Työmarkkinat
29.10.2025 11:26 ・ Päivitetty: 29.10.2025 11:26
SAK:n kysely: Luvassa lisää irtisanomisia ja kiistoja työpaikoilla
SAK:laiset luottamushenkilöt arvioivat kyselyssä, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen lisää irtisanomisia ja niihin liittyvien kiistoja.
Hallituksen esitys ”potkulaiksikin” kutsutusta hankkeesta on parhaillaan duskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan työntekijän irtisanomiseksi ei tarvita jatkossa painavaa ja asiallista syytä, vaan pelkkä asiallinen syy riittää.
SAK:laisten alojen luottamushenkilöistä 40 prosenttia arvioi henkilöperusteisten irtisanomisten lisääntyvän uuden lain myötä. Vastanneista lähes puolet (48 %) ennakoi myös erimielisyyksien työnantajan kanssa lisääntyvän.
SAK:n juristin Samuli Hiilesniemen mukaan hallituksen esitys ei vastaa siihen, paljonko irtisanomiskynnys madaltuu ja mitä jatkossa pidetään asiallisena irtisanomissyynä.
– Hallituksen esittämä sääntely on epäselvää ja se lisää epävarmuutta irtisanomisperusteista. Jos lakiesitys menee eduskunnassa läpi, on se merkittävä heikennys ihmisten työsuhdeturvaan, hän sanoo tiedotteessa.
KYSELYN mukaan myöskään henkilöperusteiset irtisanomiset eivät ole harvinaisia, mutta toimialojen välillä on eroja.
Noin kolmasosalla (32 %) työpaikoista oli viimeisen kolmen vuoden aikana tapahtunut henkilöön liittyvä irtisanominen.
Hallituksen irtisanomista helpottavasta lakihankkeesta on SAK:n kyselyn mukaan keskusteltu lähes puolella (48 %) työpaikoista ja keskustelun sävy on ollut lähes yksinomaan kielteinen (94 %), kertovat luottamushenkilöt kyselyssä.
– Kielteinen suhtautuminen ei ole mikään ihme. Se heijastaa työntekijöiden laajaa huolta irtisanomissuojan heikkenemisestä, Hiilesniemi sanoo.
SAK:n luottamushenkilöpaneeliin osallistui 1008 SAK:laisten alojen luottamushenkilöä. Aineisto kerättiin 24.9.-7.10.2025.
Kommentit
