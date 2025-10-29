SAK:n kysely: Luvassa lisää irtisanomisia ja kiistoja työpaikoilla

Hallituksen esitys ”potkulaiksikin” kutsutusta hankkeesta on parhaillaan duskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan työntekijän irtisanomiseksi ei tarvita jatkossa painavaa ja asiallista syytä, vaan pelkkä asiallinen syy riittää.

SAK:laisten alojen luottamushenkilöistä 40 prosenttia arvioi henkilöperusteisten irtisanomisten lisääntyvän uuden lain myötä. Vastanneista lähes puolet (48 %) ennakoi myös erimielisyyksien työnantajan kanssa lisääntyvän.

SAK:n juristin Samuli Hiilesniemen mukaan hallituksen esitys ei vastaa siihen, paljonko irtisanomiskynnys madaltuu ja mitä jatkossa pidetään asiallisena irtisanomissyynä.

– Hallituksen esittämä sääntely on epäselvää ja se lisää epävarmuutta irtisanomisperusteista. Jos lakiesitys menee eduskunnassa läpi, on se merkittävä heikennys ihmisten työsuhdeturvaan, hän sanoo tiedotteessa.