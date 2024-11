SAK:n liitoilta hurja palkkalappu tiskiin – näin reagoi EK:n Häkämies: “Yllättävää ja harmillista”

SAK:n liitot löivät tänään pöytään kovan 10 % palkankorotustavoitteen kahdelle vuodelle. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää ilmoitusta yllättävänä. Rane Aunimo Demokraatti

– Tässä oli vähän tällaista keskitetyn (palkkaratkaisun) kaipuuta, koska kaikki SAK:n liitot olivat tässä takana. Miksi pidän tätä yllättävänä tai harmillisena johtuu tietenkin siitä, että eri alat on ihan eri tilanteissa.

– Ensitunnelma on, että osapuolet ovat varmaan kaukana, mutta nyt pitää sitten vain toimialakohtaisesti, liittokohtaisesti hakea ratkaisuja kullekin toimialalle. Neuvottelut käydään toimialakohtaisesti, sieltä ne ratkaisut pitää sitten löytää, Häkämies kommentoi Demokraatille pian SAK:n ja sen liittojen tiedotustilaisuuden jälkeen.

SAK:laisten liittojen ulostulo oli sikäli poikkeuksellinen, että palkkatavoite kerrottiin yhteisesti julki ja vielä aikaisessa vaiheessa.

– Palkkatavoitteita ei yleensä julkisuuteen lähdetä lanseeraamaan, vaan niistä neuvotellaan. Siinä mielessä tämä oli uutta ja yllättävää.

Kestäisikö Suomen talous, tuottavuus, työllisyys 10 % korotuksen?

– Kun ajatellaan, missä tilanteessa talous on ja viimeaikaiset yritysten tilanteet, niin tämä sopii tietysti tähän yleiseen talouskuvaan tosi huonosti, mutta kuten sanoin, tämä on heidän ulostulonsa, mutta siihen pitää lähteä hakemaan ratkaisua toimialakohtaisesti. Lisää aiheesta Teollisuusliitto löi kovan esityksen pöytään: +10 % palkankorotukset

TEOLLISUUSLIITTO avasi pelin aiemmin tänään kertomalla liitoista ensin, millaisia palkankorotuksia se tavoittelee yhdessä muiden SAK:n liittojen kanssa.

– Meidän palkankorotusesityksemme on yhteensä 10 % kahdelle vuodelle jakautuen niin, että ensimmäisen vuoden osalta palkankorotusesityksemme on 6 % ja vähintään 150€ ja toiselle vuodelle palkankorotusesityksemme on 4 % ja vähintään 100€, puheenjohtaja Riku Aalto sanoi SAK:n ja sen liittojen yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Aallon mukaan tavoitetta selittää muun muassa ostovoiman voimakas pudotus. Tavoitteena on, että pienipalkkaiset saisivat suhteessa suuremmat korotukset.

Teollisuusliitto saa tukea tavoitteelleen muista SAK:n liitoista.