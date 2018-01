SAK:n liittopäättäjät kokoontuvat tiistaina keskustelemaan ”järeistä toimista” – Insinööriliitto osallistuu mielenilmaisuun aktiivimallia vastaan

Presidenttiehdokkaat kohtasivat tänään MTV:n suuressa vaalitentissä poikkeuksellisesti Kallion kirkossa Helsingissä. Tapetilla olivat myös kysymykset Venäjästä.

SDP:n Tuula Haatainen sanoi Venäjän kehityksestä, että oletuksena oli Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, että demokraattinen kehitys olisi lähtenyt liikkeelle. Myös talouden osalta on ollut ongelmia.

– Talouden osalta Venäjä on huonoissa kantimissa. Jalostus ja uusi teknologia eivät ole edenneet, eli tulovirta on siltä osin heikompaa.

Haatainen korosti myös, että Venäjän lisäksi pitää katsoa koko Eurooppaa. Toisella puolella ovat Nato-maat ja toisella Venäjä.

– Molemmat varustautuvat. Tämä ei ole pelkästään yhden toimintaa. Siitä syystä pitäisin hirveän tärkeänä, että kuvattaisiin myös, että Venäjällä on myös muita muutosvoimia, niitä jotka ajavat demokraattista yhteiskuntaa. Myös niille ajatuksille tarvitaan tukea.

Tentin vetäjät nostivat keskustelun aikana esiin jälleen kerran myös Mainilan laukaukset ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin puheet siitä, ettei hän oikein tiedä, ketkä nuo laukaukset ampuivat vuonna 1939.

Keskustan Matti Vanhanen sanoo, ettei valtioiden välillä ole syytä harrastaa faktantarkistusta, koska asiasta tulisi poliittinen.

– Se on historioitsijoiden asia, ja meidän puolelta riittää sanoa, että kyllä se tiedetään, kumpi hyökkäsi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin useasti tavannut Suomen presidentti Sauli Niinistö puolestaan sanoi, ettei asia ole tullut Putinin kanssa puheeksi.

– Joten oletan, ettei se ole mitenkään epäselvää kummallekaan. Mitä tulee Lavrovin sanomisiin tai sanomatta jättämisiin, hän varmasti tietoisesti halusi välttää sen kysymyksen. Se on historiallinen kysymys.

Vihreiden Pekka Haavisto arvioi, että Venäjä on nyt Suomelle suurempi uhka kuin kuusi vuotta sitten.

– Se on mennyt autoritäärisempään suuntaan, ja jos ajattelee, että tulee Putinin seuraavat kuusi vuotta, ehkä suurin kysymys on, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen.

Hän sanoi kuulleensa Turun vastaanottokeskuksessa, että viimeksi sinne on tullut venäläisiä jehovantodistajia, koska se on maassa kielletty. Haavisto sanoo, että demokratian rajoitukset tuovat ongelmia myös Suomelle.

Valistijayhdistyksen Paavo Väyrynen taas sanoo Venäjän ilmaloukkauksista Suomessa, että ne ovat olleet ”pääosin vahinko”.

– Aikanaan tuo kansainvälinen merialue ja ilmatila Suomenlahden päällä jäi kovin kapeaksi, ja se on vielä vaikeasti navigoitava. Siinä on mutkia. On hyvin luonnollista, että voi tapahtua vahinkoja. En usko, että nämä olisivat olleet tahallisia. Sen jälkeen, kun asiaan on kiinnitetty huomiota, tarkkuutta on lisätty ja loukkauksia ei ole enää esiintynyt.

Vanhanen sanoi Väyrysen kapeus-puheisiin olevansa eri mieltä: leveys riittää kyllä. Hänen mukaansa ilmatilaloukkauksiin useimmiten sisältyy jokin viesti.

– Meidän tehtävä on osoittaa, kertoa vain se, että onpa huonot navigoijat.

Väyrynen joutui ja pääsi palaamaan myös puheisiinsa siitä, että länttä voisi arvostella siitä, että Venäjä valtasi Krimin.

– En ole sanonut, että se olisi hyväksyttävää. Tilanne on mennyt Suomessa sellaiseksi, että jos yrittää esitää objektiivisen, tasapuolisen käsityksen Ukrainasta tai jostakin muusta, ryhdytään syyttämään putinistiksi.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari sanoi, että Venäjän varustautuminen on näkynyt.

– Ilmatilaloukkauksiin pitää aina reagoida, ja mitä tulee Mainila laukauksiin, se on mielenkiintoista, miten jokainen maa haluaa nähdä asiat positiivisesti oman maan näkökulmasta.

