12.12.2025 12:25 ・ Päivitetty: 12.12.2025 12:25

Saksa: Venäjä teki kyberhyökkäyksiä lennonjohtoon ja liittopäivävaaleihin

AFP / LEHTIKUVA
Venäjän suurlähetystö kuvattuna Berliinissä joulukuussa 2019.

Saksa kertoo tunnistaneensa kaksi Venäjän kyberhyökkäystä maata kohtaan. Kyberoperaatioiden kohteena olivat lennonjohto sekä viime helmikuun liittopäivävaalit.

Saksan ulkoministeriön mukaan Saksan lennonjohtoon elokuussa 2024 kohdistuneen kyberhyökkäyksen tekijäksi on tunnistettu venäläinen hakkeriryhmä APT28, joka tunnetaan myös nimellä Fancy Bear.

- Voimme myös nyt kertoa varmuudella, että Venäjä pyrki Storm 1516 -kampanjan avulla vaikuttamaan edellisiin liittopäivävaaleihin ja horjuttamaan niitä, Saksan ulkoministeriön edustaja kertoi lehdistötilaisuudessa.

Saksa on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun kyberhyökkäysten takia.

- Aiomme ryhtyä vastatoimiin läheisessä koordinaatiossa eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa, jotta Venäjä joutuu maksamaan hybriditoimistaan.

Ulkoministeriön mukaan Saksa tukee uusia EU-tason pakotteita hybriditoimijoita vastaan.

Venäjän hybridioperaatiot ovat herättäneet Euroopassa paljon huolta Ukrainan sodan aikana. Vakoilun, sabotaasitoiminnan ja disinformaatiokampanjoiden ohella Venäjän epäillään myös liittyvän viime kuukausina useiden Euroopan lentokenttien ympärillä havaittuihin lennokkeihin.

