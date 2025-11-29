Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.11.2025 14:10 ・ Päivitetty: 29.11.2025 14:10

Saksan AfD haluaa perustaa uuden nuorisopuolueen – kokouksen alkua siirretty mielenosoittajien vuoksi

AFP / LEHTIKUVA / KIRILL KUDRYAVTSEV

Poliisi on pyytänyt mielenosoittajia välttämään väkivaltaa. Kokouksen osallistujia on viety paikalle poliisiautoilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Saksan Hessenissä sijaitsevassa Giessenissä jännitetään tänään, millaisiksi poliittiset mielenosoitukset yltyvät.

Saksalaisen osin äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) on määrä tänään lauantaina kokouksessaan perustaa puolueen rinnalle uusi nuorisopuolue. Nuorisopuolueella halutaan paikata alkuvuonna lakkautetun Junge Alternative -nuorisopuolueen jättämä aukko. Puolueen toiminta lopetettiin, sillä viranomaiset katsoivat sen olevan ääriryhmä. Nyt perustettava Generation Deutschland -nuoriso-osasto (GD) olisi tiukemmin emopuolueen ohjauksessa.

Suunnitelma on saanut AfD:n vastustajat aktivoitumaan, ja Giesseniin on jo useiden päivien aikana virrannut tuhansia mielenosoittajia eri puolilta Saksaa. Kaupunkiin on arveltu saapuvan jopa 50  000 AfD:ta vastustavaa mielenosoittajaa.

Giesseniin on odotettu myös AfD:tä kannattavia vastamielenosoittajia.

Tuhansia poliiseja lähetetty avuksi

Mielenosoituksia järjestävät järjestöt ovat kehottaneet mielenosoittajia hankaloittamaan AfD:n kokoukseen osallistumista mahdollisimman paljon. Mielenosoittajat olivat lauantaina aamulla muun muassa tukkineet katuja ja moottoriteitä.

Poliisin mukaan jotkut mielenosoittajat ovat heitelleet kiviä ja pulloja, ja poliisi on käyttänyt pamppuja ja vesitykkejä. Ainakin yksi ihminen on otettu kiinni.

AfD:n kokoukseen osallistuu noin tuhat ihmistä. Kokouksen oli määrä alkaa aamulla, mutta puolueen tiedottajan mukaan aloitusta on jouduttu lykkäämään mielenosoitusten takia. Kokouksen osallistujia on viety paikalle muun muassa poliisiautojen kyydeissä.

Poliisi on vedonnut mielenosoittajiin, jotta mielenosoitukset eivät äityisi väkivaltaisiksi. Laajoihin mielenosoituksiin on varauduttu lähettämällä Giesseniin lisäavuksi tuhansia poliiseja muualta Saksasta.

Viranomaiset ovat pyrkineet ennakoimaan mahdollisia yhteenottoja rakentamalla tiesulkuja ja rajoittamalla liikkumista Giessenissä.

Yhtä radikaali kuin edeltäjänsä

Maahanmuuttovastaisesta AfD:stä tuli helmikuun parlamenttivaaleissa Saksan suurin oppositiopuolue yli 20 prosentin kannatuksella.

Toukokuussa Saksan kotimaan turvallisuuspalvelu julisti AfD:n oikeistolaiseksi äärijärjestöksi, mikä on kiihdyttänyt vaatimuksia puolueen kieltämiseksi. Puolue on viranomaisten tarkkailussa demokratian vastaisen ja äärioikeistolaisen toiminnan takia.

Uuden nuoriso-osasto GD:n ensimmäiseksi johtajaksi on veikkailtu 28-vuotiasta Jean-Pascal Hohmia. Hohmilla on pitkäaikaisia yhteyksiä useisiin äärioikeistolaisiin ja etnonationalistisiin ryhmiin.

Poliittiset tarkkailijat ovat arvioineet, että GD tulee olemaan vähintään yhtä radikaali kuin edeltäjänsä, alkuvuonna lakkautettu Junge Alternative.

Tekijä: Henrietta Nyberg /STT

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

