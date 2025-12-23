Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.12.2025 12:25 ・ Päivitetty: 23.12.2025 12:25

Saksassa epäillään äärioikeistolaista AfD:tä puolustustietojen keräämisestä Venäjälle

LEHTIKUVA / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

Saksassa äärioikeistolaista Vaihtoehto Saksalle -puoluetta (AfD) epäillään puolustustietojen keräämisestä Venäjälle, kertoi Politico tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muiden puolueiden jäsenet pitävät epäilyttävänä yksityiskohtaisia kysymyksiä, joita etenkin AfD:n Thüringenin osavaltion maapäiväedustaja Ringo Mühlmann on jatkuvasti esittänyt osavaltionsa hallitukselle käyttäen oikeuttaan maapäiväedustajana.

Kysymykset ovat koskeneet esimerkiksi Saksan droonipuolustusta sekä Ukrainalle lähetettävää sotilaskalustoa ja niiden kuljetusreittejä.

Thüringenin osavaltion sosiaalidemokraatti sisäministeri Georg Maier sanoi Handelsblatt-lehdelle epäilevänsä, että kysymykset ovat Venäjän toimittamia.

AfD:n edustajat ovat kiistäneet syytökset sanomalla, että huolestuneilla saksalaisilla on oikeus tietää omaan turvallisuuteensa liittyvistä asioista.

POLITICON mukaan Mühlmann esitti kesäkuussa yhden päivän aikana kahdeksan kysymystä osavaltiohallitukselle drooneista ja Thüringenin poliisin droonipuolustuskyvystä.

Poliisi vastaa nykyisin Saksassa vakoilu-uhkiksi katsottujen droonien havaitsemisesta ja torjumisesta.

- Mitä droonipuolustuksen teknisiä järjestelmiä Thüringenin poliisi osaa tunnistaa (mukaan lukien) häirintälaitteet, verkkojen laukaisimet ja sähkömagneettiset pulssilaitteet (eli sähköaseet)? Missä määrin näiden käyttökelpoisuutta lainvalvonnassa on testattu, Mühlmann kysyi kesäkuussa.

Syyskuussa Mühlmann kysyi kirjallisesti osavaltion hallitukselta, kuinka monta sotilaallista kuljetusta Thüringenissä tehtiin vuosittain, millaisilla kuljetuslaitteilla ja tarkalleen mitä reittejä pitkin.

SAKSASSA on oltu varpaillaan Venäjän toimista. Saksa kertoi aiemmin tässä kuussa tunnistaneensa kaksi Venäjän kyberhyökkäystä. Kyberoperaatioiden kohteena olivat lennonjohto ja helmikuun liittopäivävaalit.

Viranomaiset ovat myös toistuvasti varoitelleet kansalaisia Venäjän agenteista, jotka rekrytoivat ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Tehtävänantojen joukossa voi heidän mukaansa olla kuvauskeikkoja esimeriksi sotilaallisesti merkittävistä kohteista.

