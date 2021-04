Saksassa on todettu jo yli kolme miljoonaa koronavirustartuntaa

Saksassa on todettu nyt yli kolme miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo maan tartuntatauteja seuraava Robert Koch -instituutti. Instituutin lukujen mukaan tartuntoja on todettu reilu 3 011 000 kappaletta. Virukseen liittyviä kuolemia maassa on kirjattu vajaa 78 500 kappaletta.