17.3.2026 13:44 ・ Päivitetty: 17.3.2026 13:44
Saksassa pidätettiin väkivaltaisia äärioikeistoryhmäläisiä – Nuorimmat jäsenistä 14-vuotiaita
Saksassa poliisi teki tiistaina laajoja operaatioita äärioikeistoryhmää vastaan. Liittovaltion syyttäjän mukaan poliisi teki ratsioita kymmenen epäillyn kotiin viidessä osavaltiossa.
Useita militanttiryhmän jäseniä syytetään iskujen suunnittelusta maahanmuuttajia ja vasemmistoaktivisteja vastaan. Ryhmää epäillään useista pommi-iskuista sekä tuhopoltoista.
Poliisin aiemmin kiinni ottamat ryhmän epäillyt jäsenet tai tukijat olivat kaikki 14-21-vuotiaita. Kahdeksaa heistä syytetään esimerkiksi murhan yrityksestä.
RYHMÄÄ on syytetty esimerkiksi lokakuun 2024 tuhopolttohyökkäyksestä kulttuurikeskukseen Altdöbernissä Brandenburgin osavaltiossa. Sisällä olleet pääsivät pakenemaan.
Kaksi vuotta sitten perustetun Letzte Verteidigungswelle -ryhmän nimi kääntyisi suomeksi muotoon Viimeinen puolustusaalto tai Viimeinen puolustuslinja.
Kiinniotot ovat Saksassa herättäneet keskustelua nuorten radikalisoitumisesta sosiaalisessa mediassa.
