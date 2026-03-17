17.3.2026 13:44 ・ Päivitetty: 17.3.2026 13:44

Saksassa pidätettiin väkivaltaisia äärioikeistoryhmäläisiä – Nuorimmat jäsenistä 14-vuotiaita

THOMAS KIENZLE / AFP / LEHTIKUVA
Poliisin aiemmin kiinni ottamat äärioikeistoryhmän epäillyt jäsenet tai tukijat olivat kaikki 14–21-vuotiaita.

Saksassa poliisi teki tiistaina laajoja operaatioita äärioikeistoryhmää vastaan. Liittovaltion syyttäjän mukaan poliisi teki ratsioita kymmenen epäillyn kotiin viidessä osavaltiossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Useita militanttiryhmän jäseniä syytetään iskujen suunnittelusta maahanmuuttajia ja vasemmistoaktivisteja vastaan. Ryhmää epäillään useista pommi-iskuista sekä tuhopoltoista.

Poliisin aiemmin kiinni ottamat ryhmän epäillyt jäsenet tai tukijat olivat kaikki 14-21-vuotiaita. Kahdeksaa heistä syytetään esimerkiksi murhan yrityksestä.

RYHMÄÄ on syytetty esimerkiksi lokakuun 2024 tuhopolttohyökkäyksestä kulttuurikeskukseen Altdöbernissä Brandenburgin osavaltiossa. Sisällä olleet pääsivät pakenemaan.

Kaksi vuotta sitten perustetun Letzte Verteidigungswelle -ryhmän nimi kääntyisi suomeksi muotoon Viimeinen puolustusaalto tai Viimeinen puolustuslinja.

Kiinniotot ovat Saksassa herättäneet keskustelua nuorten radikalisoitumisesta sosiaalisessa mediassa.

