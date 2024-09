Salaisen palvelun mukaan Trumpin salamurhayrityksestä epäilty ei ampunut yhtään laukausta

Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuneen epäillyn salamurhayrityksen vuoksi kiinni otetulla miehellä ei ollut kunnollista näköyhteyttä Trumpiin eikä hän ampunut yhtäkään laukausta, sanoo Yhdysvaltain salainen palvelu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump oli sunnuntaina pelaamassa golfia Floridassa, kun salaisen palvelun agentti huomasi kiväärin piipun pilkottavan pensaikosta. Agentit vastasivat tilanteeseen, ja salaisen palvelun agentin on kerrottu laukaisseen aseensa. Epäilty pakeni paikalta, mutta viranomaiset ottivat hänet kiinni noin 45 minuuttia myöhemmin silminnäkijähavaintojen avulla.

Tapahtumapaikalta viranomaiset löysivät ladatun kiväärin, kaksi reppua ja Gopro-videokameran.

Salaisen palvelun johtaja Ronald Rowe kertoo epäillyn olleen Trumpin golfkentän raja-aidan julkisella puolella, kun agentit näkivät hänet asettelemassa asettaan. Palm Beachin piirikunnan sheriffi Ric Bradshaw kertoo, että epäilty oli ollut noin 300-500 jaardin eli noin 270-460 metrin etäisyydellä Trumpista.

- Kiväärin ja tuollaisen kiikaritähtäimen kanssa se ei ole pitkä etäisyys, Bradshaw sanoi.

Matkapuhelintietojen perusteella epäilty oli ehtinyt olla golfradan läheisyydessä 12 tunnin ajan ennen kuin agentti teki havaintonsa kivääristä. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja New York Times.

Ampumisyrityksestä epäiltyä Ryan Wesley Routhia, 58, vastaan nostettiin maanantaina Floridassa syytteet ampuma-aserikoksista. Routhia vastaan arvellaan nostettavan vielä muita syytteitä myöhemmin.

Syyte nostettiin aseen laittomasta hallussapidosta rikoksesta tuomittuna henkilönä. Toinen syyte nostettiin siitä, että Routhilla sanotaan olleen hallussaan ase, josta oli poistettu sarjanumero.

Oikeusministeriön mukaan asiasta on määrä järjestää vangitsemiskuuleminen viikon päästä maanantaina.

Liittovaltion poliisin FBI:n tietojen mukaan Routh toimi yksin.

YHDYSVALTAIN presidentti Joe Biden puhui maanantaina iltapäivällä puhelimessa Trumpin kanssa, Valkoisen talon edustaja Emilie Simons kertoi viestipalvelu X:ssä.

Simonsin mukaan Biden välitti puhelussa Trumpille helpotuksensa siitä, että tämä on turvassa epäillyn salamurhayrityksen jälkeen. Trump kertoi CNN:lle, että hänellä ja Bidenilla oli erittäin mukava puhelu, joka koski salaisen palvelun tarjoamaa suojelua.

Kyseessä on nykyisen ja entisen presidentin toinen puhelu kahden kuukauden sisään. Viimeksi he puhuivat puhelimessa Trumpiin heinäkuussa kohdistuneen salamurhayrityksen jälkeen.

Aiemmin maanantaina Biden toisti jälleen vastustavansa jyrkästi kaikkea poliittista väkivaltaa. Hän esitti kommenttinsa Philadelphiassa tunteja sen jälkeen, kun Trump oli syyttänyt sunnuntaisesta ampumisyrityksestä Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin retoriikkaa.

- Olen aina tuominnut poliittisen väkivallan, ja tulen aina tuomitsemaan, Biden sanoi.

Bidenin mukaan yhdysvaltalaisten tulisi ratkaista erimielisyytensä rauhanomaisesti äänestyskopeissa, ei aseisiin tarttumalla.

Trump kertoi aiemmin maanantaina Fox Newsille, että salamurhan yrityksestä epäilty “uskoi Bidenin ja Harrisin retoriikkaa ja toimi sen mukaan”. Harris on Trumpin vastaehdokas marraskuun presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland lupasi maanantaina kaikki käytettävissä olevat resurssit viimeisimmän Trumpiin kohdistuneen epäillyn salamurhayrityksen tutkintaan.

Garland sanoi lausunnossaan olevansa kiitollinen siitä, että entinen presidentti on turvassa. Hänen mukaansa oikeusministeriö tulee työskentelemään väsymättä varmistaakseen, että tapauksesta kannetaan vastuu.

TRUMP sanoi maanantaina viestipalvelu X:n livelähetyksessä tarvitsevansa lisää ihmisiä huolehtimaan turvallisuudestaan ja vihjasi kertoneensa sen myös presidentti Bidenille heidän puhelussaan.

- Hän (Biden) soitti varmistaakseen, että olen kunnossa, ja varmistaakseen, että onko minulla jotain ehdotuksia. Me tarvitsemme lisää ihmisiä turvatiimiini, koska tapahtumiimme tulee 50 000-60 000 ihmistä. Mutta hän ei olisi voinut olla mukavampi, Trump sanoi CNN:n mukaan.

Trump myös ylisti siviiliä, joka huomasi ampumisen yrityksestä epäillyn miehen pakenevan ja ilmoitti tämän pakoauton tiedot poliisille.

- Siviili teki ilmiömäisen työn. – – Avain oli rekisterinumero. He (viranomaiset) saivat rekisterinumeron, ja kun heillä oli se, on olemassa kaikenlaista tekniikkaa, jolla he voivat määrittää, missä auto on, Trump sanoi X:n livelähetyksessä.

Hän kehui myös paikallista poliisia ja salaista palvelua.

- He saivat hänet (epäillyn) kiinni nopealla takaa-ajolla. Se oli hämmästyttävää. Salainen palvelu teki hienoa työtä, ja voin sanoa rehellisesti, että sheriffin toimisto, muut viranomaiset, kaikki tekivät todella hienoa työtä. Olen melko iloinen siitä, Trump sanoi.

USEAT yhdysvaltalaismediat kertoivat, että ampumisyrityksestä kiinni otettu Routh on poliisille ennestään tuttu, kiivas Ukraina-aktivisti ja Trumpin vastustaja.

Sosiaalisessa mediassa on puolestaan pyritty maalaamaan Routhista kuvaa niin republikaanien kuin demokraattienkin äänestäjänä, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan hän ei ole nykyisellään rekisteröitynyt kummankaan puolueen äänestäjäksi.

Monet sosiaalisen median väitteistä ovat keskittyneet Routhin vuonna 2020 tekemään päivitykseen, jossa hän kertoi Trumpin olleen hänen valintansa vuoden 2016 vaaleissa, mutta Trump oli tuottanut hänelle pettymyksen.

Pohjois-Carolinan vaaliviranomaisen edustaja on kuitenkin kertonut AFP:lle, että Routh oli pyytänyt postiäänestyslipuketta vuonna 2016, mutta ei lopulta äänestänyt.

Pohjois-Carolinasta saadut tiedot osoittavat, että Routh on rekisteröitynyt sitoutumattomaksi äänestäjäksi. Viimeksi hän äänesti tänä vuonna demokraattien esivaaleissa.

Hajanaiset julkaisut Routhin sittemmin jäädytetyllä viestipalvelu X:n tilillä osoittavat hänen poliittisten mielipiteidensä eläneen ajan myötä. Hän on osoittanut tukea sekä Trumpille että Bidenille ja myös ainakin Bernie Sandersille ja Tulsi Gabbardille. Gabbard edusti aiemmin demokraattipuoluetta kongressin edustajainhuoneessa, mutta on sittemmin toiminut Trumpin neuvonantajana.

Useissa viesteissä aiemmin tänä vuonna Routh oli toivonut, että republikaanit valitsisivat presidentinvaaleihin ehdolle Vivek Ramaswamyn ja Etelä-Carolinan entisen kuvernöörin Nikki Haleyn.