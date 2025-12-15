Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.12.2025 19:34 ・ Päivitetty: 15.12.2025 19:56

Salo ja Lohja sanoivat ”kyllä” Länsiradalle

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Länsirataa koskevan osakassopimuksen usean tunnin puinnin jälkeen. Valtuusto hyväksyi osakassopimuksen äänin 32-19.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtuusto äänesti aiemmin illalla, ettei kaupunki järjestä kuntalaisäänestystä Länsirata-hankkeesta.

MYÖS LOHJAN kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään kokouksessaan osakassopimuksen.

Suurista kaupungeista Espoon ja Turun valtuustot hyväksyivät sopimuksen marraskuussa. Vihdin valtuusto puolestaan päätti viime viikolla kunnan lähtevän ratahankkeeseen.

Näiden sijaan Kirkkonummen kunnanvaltuusto hylkäsi Länsiradan osakassopimuksen viikko sitten, eikä se siis osallistu Länsiradan kustannuksiin.

RATAREITTI kulkisi Helsingistä Espoon, Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun. Reitti on tarkoitus linjata sellaisten asuinalueiden kautta, jotka eivät nykyisellään ole matkustajajunalla saavutettavissa, kuten Vihdin ja Lohjan.

Länsirata-hanke tunnetaan myös niin sanottuna Turun tunnin junana.

Alustava arvio hankkeen ensimmäisen vaiheen hinnaksi on 1,32 miljardia euroa. Kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan ensimmäistä vaihetta yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Valtio osallistuu 400 miljoonalla, minkä lisäksi Länsirata-yhtiö voi ottaa valtion takaamaa lainaa enintään 520 miljoonaa euroa.

Hallituksessa joudutaan pohtimaan, onko valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta yhä voimassa Kirkkonummen poisjäännistä huolimatta.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi viime viikolla Hufvudstadsbladetille, ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin myötä.

Turkulaisen pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa asiaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
15.12.2025
”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU