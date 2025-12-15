Politiikka
15.12.2025 19:34 ・ Päivitetty: 15.12.2025 19:56
Salo ja Lohja sanoivat ”kyllä” Länsiradalle
Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Länsirataa koskevan osakassopimuksen usean tunnin puinnin jälkeen. Valtuusto hyväksyi osakassopimuksen äänin 32-19.
Valtuusto äänesti aiemmin illalla, ettei kaupunki järjestä kuntalaisäänestystä Länsirata-hankkeesta.
MYÖS LOHJAN kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään kokouksessaan osakassopimuksen.
Suurista kaupungeista Espoon ja Turun valtuustot hyväksyivät sopimuksen marraskuussa. Vihdin valtuusto puolestaan päätti viime viikolla kunnan lähtevän ratahankkeeseen.
Näiden sijaan Kirkkonummen kunnanvaltuusto hylkäsi Länsiradan osakassopimuksen viikko sitten, eikä se siis osallistu Länsiradan kustannuksiin.
RATAREITTI kulkisi Helsingistä Espoon, Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun. Reitti on tarkoitus linjata sellaisten asuinalueiden kautta, jotka eivät nykyisellään ole matkustajajunalla saavutettavissa, kuten Vihdin ja Lohjan.
Länsirata-hanke tunnetaan myös niin sanottuna Turun tunnin junana.
Alustava arvio hankkeen ensimmäisen vaiheen hinnaksi on 1,32 miljardia euroa. Kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan ensimmäistä vaihetta yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Valtio osallistuu 400 miljoonalla, minkä lisäksi Länsirata-yhtiö voi ottaa valtion takaamaa lainaa enintään 520 miljoonaa euroa.
Hallituksessa joudutaan pohtimaan, onko valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta yhä voimassa Kirkkonummen poisjäännistä huolimatta.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi viime viikolla Hufvudstadsbladetille, ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin myötä.
Turkulaisen pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa asiaan.
Kommentit
