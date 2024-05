Salonius-Pasternak: Presidentti Stubbin pitäisi ehdottomasti kommentoida tilannetta

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak toteaa, että Suomen turvallisuustilanne ei ole muuttunut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Salonius-Pasternak kommentoi STT:lle uutista, jonka mukaan Venäjä on aikeissa muuttaa yksipuolisesti Suomen ja Liettuan vastaisia merirajojaan Itämerellä.

- Tässä on Venäjälle tyypillinen toimintamalli: katsotaan, mitä tapahtuu. Reagoidaanko? Jos ei, no eivät he uskalla, voimme siis jatkaa. Mutta turvallisuustilanne ei ole oleellisesti muuttunut, Salonius-Pasternak sanoo.

Hänen mukaansa suomalaisen ja eurooppalaisen johdon pitäisi reagoida nyt nopeasti ja sanoa, että tämä ei käy. Venäjällä on taustalla intentio muuttaa rajoja mielivaltaisesti, Salonius-Pasternak arvioi.

- Tämä ei käy, näin ei voi toimia. Sama pätee Ukrainaan. Emme hyväksy tätä, viestin on oltava selkeä, Salonius-Pasternak toteaa.

Hänen mukaansa muun muassa presidentti Aleksander Stubbin pitäisi ehdottomasti kommentoida tilannetta ja todeta hyvin selvästi, ettei yksipuolista rajan siirtoa voi yksinkertaisesti sallia. Salonius-Pasternak vetoaa myös sotilasliitto Natoon, jonka tulisi tuomita tilanne.

TUTKIJAN mukaan Venäjä on jo pitkään halunnut osoittaa, että jos se ei ole globaali suurvalta, se olisi sellaista ainakin alueellisesti.

- Venäjällä on täysin eri maailmankuva. Tähän liittyy osittain muukin toiminta, mitä olemme nähneet, Salonius-Pasternak sanoo ja viittaa muun muassa hybridivaikuttamiseen Suomen rajoilla.

- Ei Venäjä toimi kuin normaali naapuri, vaan se koettaa jatkuvasti härnätä ja rikkoa lakeja.

Miksi Venäjä sitten puhuu Itämeren rajojen muuttamisista juuri nyt?

- Tämä olisi voinut tapahtua koska tahansa. Kaikki tämä aiheuttaa muille lisää päänvaivaa, eikä maksa Venäjälle mitään, Salonius-Pasternak sanoo.

Hänen mukaansa asiasta käydään mahdollisesti jotakin viestinvaihtoa Venäjän kanssa. Johtavan tutkijan mukaan suhteellisen varmaa on se, että Suomessa eri ministeriöt, EU ja Nato keskustelevat tilanteesta ainakin joillakin tasoilla.

- Vaikka kyseessä olisi vain kymmenien neliömetrien alue, tämä on periaatteellinen asia. Emme voi tietää tarkalleen, mitä Venäjä tällä haluaa. Ei saa sortua harhaan, etteikö tämä muuttaisi mitään, Salonius-Pasternak toteaa.

Saara Tunturi/STT