Samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia rajoitetaan perustuslain muutoksella Slovakiassa

Slovakian parlamentti on hyväksynyt perustuslakiin tehtävän muutoksen, jolla muun muassa rajoitetaan samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia. Muutoksen myötä tiukennetaan myös sukupuolenkorjausta koskevia sääntöjä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi muutos sallii adoption vain aviopareille joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Slovakian perustuslaki määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi.

Muutoksella myös kansalliselle lainsäädännölle annetaan etusijan Euroopan unionin lainsäädäntöön nähden.

Parlamentista 90 äänesti muutoksen puolesta ja seitsemän vastaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on aiemmin varoittanut, että lakimuutokset ovat osa pyrkimyksiä kaventaa ihmisoikeuksia Slovakiassa.

VUONNA 2023 uudelleen pääministeri valittu maan Robert Fico kuvaili torstaina äänestystä historialliseksi tilaisuudeksi muuttaa perustuslakia.

Fico on ollut toistuvasti erimielinen muiden EU-maiden kanssa ja kohdannut protesteja EU:ssa ja Natossa oikeuksien rajoittamisesta.

Kun perustuslain muutosehdotus julkaistiin tämän vuoden tammikuussa, Fico vetosi muun muassa esi-isien kulttuuriin ja henkiseen perintöön. Hänen mukaansa muutosehdotuksella voitaisiin rakentaa perustuslaillinen este progressiiviselle politiikalle ja palauttaa terve järki.

Muutosehdotuksessa todetaan, että on olemassa vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen, jotka määritellään syntymässä. Lisäsi lakiehdotuksessa sanotaan, että sukupuolta ei voi muuttaa ilman vakavia syitä, jotka määritellään laissa.