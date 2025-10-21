Lasikatto murtui – Sanae Takaichi valittiin pääministeriksi Japanissa

Japanissa maan ensimmäinen naispääministeri Sanae Takaichi on valittu virallisesti tehtäväänsä tänään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Japanin parlamentin alahuone nimitti hänet tehtävään, minkä jälkeen ylähuone vahvisti hänen nimityksensä äänestyksessä. Virkaansa 64-vuotias konservatiivi Takaichi astuu myöhemmin tänään, tavattuaan Japanin keisarin.

Takaichi on sanonut haluavansa vahvistaa Japanin taloutta ja tehdä Japanista maan, joka ottaa vastuun tulevista sukupolvista.

Takaichi tunnetaan kovan linjan nationalistina sekä edesmenneen Britannian konservatiivipääministeri Margaret Thatcherin ihailijana.

NOUSEMALLA pääministeriksi Takaichi mursi paksun lasikaton, sillä Japanissa naiset nousevat yhä harvoin johtoasemiin politiikassa tai talouselämässä.

Maailman talousfoorumin viimeisimmässä raportissa Japani sijoittui 118. sijalle 148 maan joukossa sukupuolten tasa-arvossa.

BBC:n mukaan Japanin hallitus tähtäsi naisjohtajien lukumäärän nostamisen 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta lykkäsi sittemmin tavoitetta, jota ei ole vieläkään saavutettu. Japanin naiset kuuluvat maailman korkeimmin koulutettuihin, mutta perinteiset sukupuoliroolit ja odotukset rajoittavat yhä naisia.

BBC:n mukaan sen haastattelemat nuoret japanilaisnaiset eivät odota Takaichiltä parannuksia naisten asemaan Japanissa. Hän on muun muassa puolustanut miesten valtaperimysoikeutta ja vastustanut naimisissa olevien naisten tyttönimien säilyttämistä. Takaichi myös vastustaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoja.

- Jos katsot hänen poliittisia ajatuksiaan ja asioita, joita hän puolustaa, huomaat että monet niistä ovat hyvin perinteisiä. Sen sijaan että hän muuttaisi rakenteita, hän pikemminkin vahvistaa patriarkaalista järjestelmää, sanoi 21-vuotias Ayda Ogura BBC:lle.

TAKAICHI nousi pääministeriksi muutaman mutkan kautta sen jälkeen, kun Japanissa hallitseva liberaalidemokraattinen puolue LDP valitsi hänet uudeksi johtajakseen lokakuun alussa. LDP on hallinnut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 lähtien, mutta puolueen suosio on rapautunut viime vuosina.

Takaichin lähes varma valinta pääministeriksi näytti kuitenkin vaarantuvan, kun LDP:n pitkäaikainen apupuolue Komeito jätti koalition äkillisesti.

LDP vahvisti asemansa uudelleen muodostamalla uuden koalition keskustaoikeistolaisen konservatiivipuolue Nippon Ishinin kanssa. Puolueiden johtajat allekirjoittivat sopimuksen median edessä eilen maanantaina.

Takaichi on yrittänyt houkutella takaisin kannatusta LDP:lle koventamalla maahanmuuton ja turismin vastaisia puheita, jotka ovat nostaneet päätään Japanissa. Aiemmissa ministeripesteissään hän on arvostellut Kiinaa ja puolustanut Taiwania. Viime aikoina hän on kuitenkin vaimentanut Kiina-kritiikkiään.