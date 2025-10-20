Ulkomaat
20.10.2025 10:24 ・ Päivitetty: 20.10.2025 10:49
Sanae Takaichin taival Japanin pääministeriksi tasoittumassa
Japanissa valtapuolue liberaalidemokraatit (LDP) ja keskustaoikeistolainen konservatiivipuolue Nippon Ishin ovat muodostaneet koalition.
Puolueiden johtajat allekirjoittivat sopimuksen median edessä maanantaina. Päätöksen turvin LDP:n uuden johtajan Sanae Takaichin kivikkoinen tie pääministeriksi on tasoittumassa.
KOALITIO tarvitsee kuitenkin vielä kaksi lisäpaikkaa parlamentissa enemmistön turvaamiseksi. Parlamentin alahuoneen on määrä äänestää seuraavasta pääministeristä tiistaina.
Takaichin nousua pääministeriksi pidettiin lähes varmana, kun hänet valittiin puolueensa uudeksi johtajaksi lokakuun alussa.
LDP:n pitkäaikaisen apupuolueen Komeiton äkillinen lähtö koalitiosta reilu viikko sitten kuitenkin sotki suunnitelmat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.