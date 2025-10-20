Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.10.2025 10:24 ・ Päivitetty: 20.10.2025 10:49

Sanae Takaichin taival Japanin pääministeriksi tasoittumassa

LEHTIKUVA / AFP / YUICHI YAMAZAKI
Sanae Takaichi Tokiossa 4. lokakuuta.

Japanissa valtapuolue liberaalidemokraatit (LDP) ja keskustaoikeistolainen konservatiivipuolue Nippon Ishin ovat muodostaneet koalition.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolueiden johtajat allekirjoittivat sopimuksen median edessä maanantaina. Päätöksen turvin LDP:n uuden johtajan Sanae Takaichin kivikkoinen tie pääministeriksi on tasoittumassa.

KOALITIO tarvitsee kuitenkin vielä kaksi lisäpaikkaa parlamentissa enemmistön turvaamiseksi. Parlamentin alahuoneen on määrä äänestää seuraavasta pääministeristä tiistaina.

Takaichin nousua pääministeriksi pidettiin lähes varmana, kun hänet valittiin puolueensa uudeksi johtajaksi lokakuun alussa.

LDP:n pitkäaikaisen apupuolueen Komeiton äkillinen lähtö koalitiosta reilu viikko sitten kuitenkin sotki suunnitelmat.

