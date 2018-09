Sanna Marin arvostelee ”naisvihamielisen hallituksen” maan rakoon: ”Surkea päivä tasa-arvolle, demokratialle ja naisten oikeuksille”

SDP:n kansanedustaja Sanna Marin kommentoi eduskunnan perjantaista äänestystä ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta Facebook-sivuillaan. Marinin mukaan kuluvan hallituskauden suurimpia kärsijöitä ovat olleet naiset.

”Päivähoito-oikeutta on rajoitettu, ryhmäkokoja kasvatettu ja naisvaltaisten alojen lomarahat leikattu. Sosiaalietuuksien, eläkkeiden ja lapsilisien indeksien jäädytykset sekä koulutukseen ja palveluihin kohdistuvat leikkaukset osuvat nekin useimmiten naisten maksettavaksi. Nyt Juhan, Petterin ja Sampon johtaman hallituksen kauppatavaraksi ovat joutuneet myös omien ryhmiensä kansanedustajien arvot ja periaatteet.”

Marinin mukaan on irvokasta kuinka nuoret (nais)kansanedustajat painostettiin äänestämään Soinin luottamuksen puolesta tilanteessa, jossa Soini on toistuvasti asettanut kyseenalaiseksi Suomen ulkopolitiikan linjan naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä.

”Soinin toiminnan kärsijöinä ovat naiset ja hallituspuolueiden painostuksen kohteena ovat olleet erityisesti naiset. Ja vain sen vuoksi, että Timo, Juha, Petteri ja Sampo saavat pitää valta-asemansa. Tälle hallitukselle naisten ihmisoikeudet ovat toissijaisia, naisten hyvinvointi ja toimeentulo toissijaista ja tasa-arvo alisteista muille intresseille. Tämä on naisvihamielinen hallitus, joka on uhkaillut ja kiristänyt omat (nais)poliitikkonsa hiljaiseksi. Surkea päivä tasa-arvolle, demokratialle ja naisten oikeuksille. Ensi keväänä Suomen suunta on muutettava.”

Marin kertoo Twitter-tilillään äänestäneensä Soinin luottamusta vastaan, mutta tästä huolimatta hänen äänensä ei ole rekisteröitynyt sähköisellä äänestyskoneella vastaanotetuksi. Marin sanoo selvittävänsä asiaa. Myös vihreiden Emma Karin Ei-äänelle kävi samoin.