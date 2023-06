Sanna Marin kommentoi Venäjän tilannetta

Entinen pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on kommentoinut Twitterissä Venäjän tilannetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Emme tarkalleen tiedä, mitä Venäjällä tapahtuu ja kun ei tiedä, on maltettava ja selvitettävä. Viisautta valtionjohdollemme. Sen tiedämme, että Ukrainan on voitettava sota mahdollisimman pian. Jokainen päivä sotaa ja kärsimystä, on päivä liikaa. Slava Ukraini! Marin kirjoittaa.

Slava Ukraini tarkoittaa suomeksi Kunnia Ukrainalle.

Myös muut entiset ministerit ovat ottaneet kantaa, esimerkiksi entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

– Maamme turvallisuusviranomaiset, puolustushallinto ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto ovat taatusti hereillä tämäntyyppisissä tilanteissa. Siitä ei tarvitse kantaa huolta. Nimim. Kokemusta, Kaikkonen kirjoittaa tviitissään.

Entinen opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että tilanne Venäjällä on arvaamaton ja monelta osin epäselvä.

– Juuri nyt emme voi tehdä muuta kuin seurata mitä tapahtuu.

– On kuitenkin selvää, että seuraukset Suomen ja muiden lähialueiden osalta voivat olla vakavia ja kauaskantoisia. Siihen on syytä varautua, Andersson tviittaa.

Andersson sanoo, että joka tapauksessa kapina on vakava takaisku Vladimir Putinille, eikä Putinin hallinnon asema ole niin vahva kuin mitä hän haluaa antaa ymmärtää.

– Suomen valtiojohto on tietysti tavoitettavissa, kun jotain tapahtuu, eikä ulko- ja turvallisuuspoliittinen johtaminen ole sitä, että pitää olla nopein Twitterissä. Edellisellä kaudella kritiikki oli usein kohtuutonta, vastuulliset johtajat eivät anna hätäisiä lausuntoja, Andersson toteaa.

