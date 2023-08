Sanna Marin: ”Tämä oli kokoomuksen ja Petteri Orpon valinta”

Hallitus on ollut tänään koolla keskustelemassa toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tekeillä on hallituksen tiedonanto näistä teemoista. Johannes Ijäs Demokraatti

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin lähetti tänään puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksesta terveiset hallitukselle.

Hänen mukaansa hallituksen pitää irtisanoutua yksiselitteisesti kaikenlaisesta rasismista ja vihapuheesta sekä myös tehdä tekoja näiden asioiden kitkemiseksi.

– Me olisimme tietenkin halunneet, että eduskunta olisi voinut kesällä tätä tilannetta käsitellä. On hyvin poikkeuksellista, että ennen kuin hallitus on edes varsinaisesti päässyt aloittamaan työtänsä ja antanut yhtään esitystä eduskunnalle, se on näin suurissa vaikeuksissa. Eduskunta ei tällä hetkellä tiedä, mikä on hallituksen toimintakyky, onko meillä toimintakykyistä hallitusta ja tulemmeko me näkemään syksyä tällä hallituspohjalla, Marin totesi.

Hallitus on vellonut kesän rasismikohussa. Marin sanoi medialle hallituksen ministereiden julki tulleiden kirjoitusten olevan järkyttäviä.

– Sinänsä ei ole yllätys, että perussuomalaiset ovat puolueena rasistinen puolue, Marin lausui kantanaan ja sanoi kokoomuksen tehneen keväällä valintansa, että he haluavat siitä huolimatta muodostaa hallituksen perussuomalaisten kanssa.

Marin sanoi, että jo ennen vaaleja oli selvää, että moni yhteiskunnassa olisi halunnut nähdä sinipunan varaan rakentuneen hallituspohjan, joka tekisi erilaista politiikkaa erilaisella arvopohjalla kuin nykyinen hyvin oikeistolainen hallitus.

MARIN muistutti jo ennen vaaleja todenneensa, että jos SDP ei voita, syntynee perussuomalaisten ja kokoomuksen ympärille muodostettava hallitus.

– Oli selvää jo ennen vaaleja, että perussuomalaiset ja kokoomus olivat hakeneet pitkään oppositiossa yhteistyötä.

– Kokoomus ei missään vaiheessa osoittanut vaalien jälkeen hallitustunnusteluissa minkäänlaista todellista kiinnostusta neuvotella SDP:n kanssa. Meillä oli joitakin yksittäisiä tapaamisia, mutta nämä tapaamiset olivat turhanpäiväisiä. Niissä ei oikeasti haluttu kunnolla käydä asioita läpi. Oli aivan selvää, että kokoomus ei halunnut SDP:n kanssa lähteä neuvottelemaan. Tämä oli kokoomuksen ja Petteri Orpon valinta siitä, että he haluavat päästä toteuttamaan oikeistolaista leikkauspolitiikkaa ja kuurmuuttamaan suomalaisia palkansaajia työelämäheikennyksillä.

Kokoomuksesta on puolestaan pyritty viestimään julkisuuteen, että SDP:tä ei olisi kiinnostanut hallitusyhteistyö.

MARINILTA tiedusteltiin myös, miksi hän ei ole kesällä juuri ottanut kantaa politiikkaan. Hän sanoi ottaneensa kantaa rasismikysymyksiin.

– Näistä olen viestinyt hyvin selvästi jo ennen vaaleja.

Marin antoi moitteita myös eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle (ps.) lausuen, ettei Halla-aho ole kuunnellut laajasti eduskuntaryhmiä vaan pikemminkin keskittynyt puolustamaan perussuomalaisten ministereitä.

Mediaa kiinnosti myös SDP:n tahtotila päästä hallitusvastuuseen.

Marin vastasi, ettei tilanteessa ole mitään muutosta hallitustunnusteluaikaan nähden. Silloin SDP sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen omilla ehdoillaan ja omien tavoitteidensa pohjalta. Samat kynnyskysymykset pätevät kuin ennenkin.

– Tämä oli kokoomuksen valinta, että he halusivat perussuomalaisten kanssa päästä toteuttamaan oikeistolaista leikkauspolitiikkaa. Tässä punninnassa arvot eivät ole valitettavasti kovinkaan paljon kokoomuksen suunnalla painaneet.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi medialle tiedotustilaisuudessa, että hallituksen rasismiongelma jatkuu niin kauan kuin pääministeri sallii sen jatkuvan.

– Terveiset ja viesti hallitukselle on selvä. Tehkää koko hallituksena – ja pitäkää huoli, että jokainen ministeri sitoutuu siihen – niin yksiselitteinen pesäero rasismiin ja kaikenlaiseen syrjintään, ettei siitä jää kenellekään mitään epäselvää.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ei ottanut median kysyessä kantaa, millaisia tehtäviä hänellä on mahdollisesti edessä pääministeriyden ja puheenjohtajakautensa jälkeen.

Marin on ollut SDP:n johdossa varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana yhteensä yhdeksän vuotta.

SDP:n puheenjohtaja vaihtuu Jyväskylän puoluekokouksessa syyskuun alussa.

Uutista korjattu kello 16.13. Lisätty seuraavaan virkkeeseen lihavoitu sana: Kokoomuksesta on puolestaan pyritty viestimään julkisuuteen, että SDP:tä ei olisi kiinnostanut hallitusyhteistyö.