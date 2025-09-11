Sanoma kaavailee Tampereen painolaitoksen sulkemista – 65 työpaikkaa vaarassa

Mediakonserni Sanoma suunnittelee uutismedian painotoiminnan keskittämistä pääkaupunkiseudulle ja Tampereella sijaitsevan painolaitoksen sulkemista.

Painaminen keskitettäisiin Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevaan Sanomalaan, jossa toimii Suomen suurin sanomalehtipaino.

Sanoman mukaan taustalla on sanomalehtien painosmäärien lasku, minkä seurauksena painamisen yksikkökustannukset ovat kasvaneet. Kaikki Sanoman kustantamat lehdet on yhtiön mukaan mahdollista painaa Sanomalassa.

- Haluamme palvella paperilehden lukijoita pitkälle tulevaisuuteen. Jotta lehtien painaminen olisi kestävästi mahdollista myös jatkossa, olemme päätyneet suunnittelemaan painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon ja Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista, sanoi Sanoman uutis- ja featuremedialiiketoiminnan johtaja Petteri Putkiranta tiedotteessa.

Putkirannan mukaan Sanomalla on edelleen noin 300 000 painetun sanomalehden tilaajaa. Paperisia sanomalehtiä ei ole tarkoitus ajaa alas vielä pitkään aikaan, hän vakuutti.