11.9.2025 11:52 ・ Päivitetty: 11.9.2025 11:52
Sanoma kaavailee Tampereen painolaitoksen sulkemista – 65 työpaikkaa vaarassa
Mediakonserni Sanoma suunnittelee uutismedian painotoiminnan keskittämistä pääkaupunkiseudulle ja Tampereella sijaitsevan painolaitoksen sulkemista.
Painaminen keskitettäisiin Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevaan Sanomalaan, jossa toimii Suomen suurin sanomalehtipaino.
Sanoman mukaan taustalla on sanomalehtien painosmäärien lasku, minkä seurauksena painamisen yksikkökustannukset ovat kasvaneet. Kaikki Sanoman kustantamat lehdet on yhtiön mukaan mahdollista painaa Sanomalassa.
- Haluamme palvella paperilehden lukijoita pitkälle tulevaisuuteen. Jotta lehtien painaminen olisi kestävästi mahdollista myös jatkossa, olemme päätyneet suunnittelemaan painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon ja Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista, sanoi Sanoman uutis- ja featuremedialiiketoiminnan johtaja Petteri Putkiranta tiedotteessa.
Putkirannan mukaan Sanomalla on edelleen noin 300 000 painetun sanomalehden tilaajaa. Paperisia sanomalehtiä ei ole tarkoitus ajaa alas vielä pitkään aikaan, hän vakuutti.
SUUNNITELMAN johdosta Sanoma aloittaa muutosneuvottelut. Tampereen painotalon sulkeminen voi Sanoman mukaan johtaa enimmillään 65 työntekijän irtisanomiseen.
Muutossuunnitelma ei vaikuta Sanoman julkaisemiin lehtiin eikä niiden toimituksiin. Aamulehden toimitus Tampereella ja Satakunnan Kansan toimitus Porissa jatkavat nykyisillä paikkakunnillaan.
- Palvelemme edelleen sekä paperilehden lukijoita että digiä käyttäviä asiakkaitamme ja kehitämme niin digituotetta kuin printtisisältöjäkin. Tämä painopaikan muutos vahvistaa mahdollisuuksiamme tarjota tulevaisuudessakin laaja kattaus journalismia pirkanmaalaisille niin Pirkanmaalta kuin kotimaasta ja maailmalta. Siitä emme halua tinkiä, sanoi Aamulehden vastaava päätoimittaja Sanna Keskinen tiedotteessa.
Sanoma on STT:n suurin omistaja.
Nina Törnudd/STT
