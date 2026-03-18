Ulkomaat
18.3.2026 09:26 ・ Päivitetty: 18.3.2026 09:26
Säpo: Tämä on suurin uhka Ruotsin turvallisuudelle
Ruotsin turvallisuuspalvelu Säpo sanoo Venäjän olevan Ruotsille tällä hetkellä suurin uhka ja että Venäjän uhka voi vielä kasvaa.
Lähi-idässä käynnissä oleva sota on huonontanut turvallisuustilannetta entisestään, Säpo sanoo tänään julkaistussa vuosikatsauksessaan. Suurin riski Ruotsin turvallisuudelle on uhka Venäjän hybridi- ja sabotaasihyökkäyksistä.
Säpo varoittaa raportissa myös Kiinan ja Iranin uhasta.
Epätoivoinen ja painostettu hallinto voi olla vaarallinen, Säpo sanoo Iraniin viitaten. Toistaiseksi sodan vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida, Säpo sanoo.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.