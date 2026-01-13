Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.1.2026 14:11 ・ Päivitetty: 13.1.2026 14:11

Säpo varoittaa turvallisuuden heikentymisestä

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon johtajan mukaan Ruotsin turvallisuus on vaarassa heikentyä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Säpon johtaja Charlotte von Essen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että Ruotsin turvallisuustilanne on jo nyt vakavasti heikentynyt ja on olemassa riski, että se voi yhä heiketä.

Von Essenin mukaan Venäjä on tehnyt Ruotsin turvallisuutta uhkaavaa toimintaa vuosien ajan, esimerkiksi vakoilua ja vaikuttamisoperaatioita. Ruotsiin ei kuitenkaan kohdistu laajoja hybridioperaatioita, hän sanoi.

Venäjän lisäksi myös Kiina ja Iran uhkaavat von Essenin mukaan Ruotsin turvallisuutta.

