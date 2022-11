Satakunnan Sosialidemokraattien piirikokouksessa kannettiin huolta solidaarisen hyvinvointivaltion säilyttämisestä: ”Se on meidän tehtävämme”

Satakunnan sosialidemokraattien piirikokouksessa perjantaina Porissa nostettiin intoa tuleviin vaaleihin ja asetettiin 9 ehdokasta eduskuntavaaleihin. Poliittisen katsauksen piti puoluehallituksen jäsen Taru Tolvanen. Harri Lehtonen jatkaa piirin puheenjohtajana. Pertti Rajala

Tolvanen toi esiin poliittisen katsauksessa, miten Sanna Marinin hallitus on hoitanut monta kriisiä niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti hyvin.

– Aikaan on saatu paljon, mutta nyt on katse suunnattava tulevaisuuteen. Siksi puoluehallituksessa on tehty laajaa ohjelmatyötä eduskuntavaaleihin. Teemoja, joilla eduskuntavaaleihin mennään ovat mm. ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävä Suomi sekä laadukas varhaiskasvatus ja työ mukaan lukien myös työperäinen maahanmuutto. Joka viikko ennen vaaleja nostetaan osaamisen edistämiseen liittyvä uusi teema, joita tulee yhteensä 30. Turvallisuus laajasti ajatellen on tärkeä asia teemojen joukossa.

Tolvasen mielestä solidaarinen hyvinvointivaltio ei ole itsestään selvyys.

– Sen turvaaminen on sosialidemokraattien tehtävä. Tarvitsemme 100 000 ääntä lisää, jotta saamme vaalivoiton. Pää pystyssä kohti vaaleja, Taru Tolvanen kehotti.

Piirikokouksen nimeämät eduskuntavaaliehdokkaat: Sinikka Alenius sosionomi Pori, Leena Jokinen-Anttila sairaanhoitaja, pääluottamusmies Ulvila, Kai Kauramäki valimomies Harjavalta, Heli Lukka diakoniatyöntekijä, sairaanhoitaja Nakkila, Ari Reunanen historian ja yhteiskuntaopin opettaja Eura, Joonas Ryynänen opettaja, yrittäjä Pori, Juha Viitala työsuojeluvaltuutettu Rauma, Sami Viitasaari pääluottamusmies Pori, Heidi Viljanen kansanedustaja Kankaanpää

TOIMINTASUUNNITELMAN mukaan vuonna 2023 piirin tärkein tehtävä on hoitaa eduskuntavaalit menestyksekkäästi.

– Muistaa tulee myös vaalien jälkeinen aika, jolloin on odotettavissa linjauksia, jotka vaikuttavat myös Satakunnan maakunnan tilanteeseen. Vaalipiirin osalta on seurattava väestökehitystä ja oltava mukana niissä pöydissä, joissa mahdolliset ratkaisut tehdään, toimintasuunnitelmassa todetaan.

Toinen suuri ponnistus on syyskuussa Jyväskylässä pidettävä SDP:n 47. puoluekokous. Samoin aloitetaan valmistautuminen vuoden 2024 Tasavallan presidentin- ja EU-vaaleihin.

Toimintasuunnitelmassa uutena asiana on myös hyvinvointialueen sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän toimintasuunnitelma.

– Aktiivisella viestinnällä aluevaltuustoryhmä lisää satakuntalaisten tietoisuutta hyvinvointialueen päätöksenteosta. Aluevaalien äänestysaktiivisuus oli hyvin matala koko maassa, jonka todennäköinen syy oli tietämättömyys siitä, mitä aluevaltuustot tekevät. Aluevaltuustoryhmä pyrkii viestinnällisesti lisäämään tietoisuutta aluevaltuuston tärkeydestä Satakunnassa, toimintasuunnitelma painottaa.

Piirihallituksen jäsenet: Puheenjohtajisto: Harri Lehtonen Eura, I vpj. Mirva Heino Pori II vpj. Juha Viitala Rauma. Piirihallitus, varsinaiset jäsenet: Johanna Rantanen Pori, Jouni Nylund Pori, Carita Vainio Rauma, Reijo Ringbom Rauma, Teemu Valtonen Eurajoki, Jorma Kenttä Merikarvia, Miia Sjöman Jämijärvi, Janne Savolainen Kokemäki, Heli Tomminen Harjavalta, Susanne Varjokumpu Huittinen Varajäsenet järjestyksessä: Sinikka Alenius Pori, Heli Lukka Nakkila, Sirkka Mantere Rauma, Raimo Härmä Ulvila, Voitto Raita-aho Karvia

Aluevaltuustoryhmä aikoo kohdata ihmisiä ja olla mukana erilaisissa, noin 5-10 tapahtumassa Satakunnassa. Suomi-Areena on suurin poliittinen tapahtuma Suomessa, joka järjestetään Porissa ja aluevaltuusto ryhmä pyrkii olemaan siellä mahdollisimman paljon näkyvillä.

HARRI LEHTONEN Eurasta valittiin piirikokouksessa yksimielisesti vuosiksi 2023 – 2024 Satakunnan Sosialidemokraattien puheenjohtajaksi. Tulevia huhtikuun eduskuntavaaleja Lehtonen piti suurena haasteena.

– Nyt on eduskuntavaalityössä keskityttävä omaan tekemiseen eikä muiden arvosteluun. Satakunnassa hyvinvointialueen valmistelussa sosialidemokraattien työ oli merkittävää. Suurimpana ryhmänä näytimme suuntaa. Tämä työ jatkuu vuonna 2023. Pidetään huolta siitä, että hyvinvointialueella palvelut pelaavat, ovat laadukkaita ja lähellä ihmisiä, Harri Lehtonen totesi tulevan vuoden haasteista.