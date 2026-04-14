14.4.2026 09:01 ・ Päivitetty: 14.4.2026 09:01
Säteilyturvakeskus: Tshernobylin jäljet näkyvät sienissä 40 vuoden jälkeenkin
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jäljet näkyvät yhä sienissä, kertoi Säteilyturvakeskus (STUK) tiistaina.
510 sienestäjää lähetti viime vuonna tutkittavaksi 875 sieninäytettä. Sienet oli kerätty 187 kunnan alueelta, ja sienilajeja oli yhteensä 60.
Säteilyannosten kannalta tärkein aine on cesiumin isotooppi 137. Aktiivisuuspitoisuuden yksikkö on becquerelia kilogrammassa (Bq/kg). Kaikkien sienikampanjassa tutkittujen näytteiden mediaaniaktiivisuuspitoisuus oli 110 Bq/kg
STUK:in tutkimusten mukaan cesiumpitoisuudet olivat pienentyneet odotetusti onnettomuudesta kuluneiden 40 vuoden aikana. Myytäville luonnonvaraisille elintarvikkeille suositeltu aktiivisuuspitoisuusraja 600 Bq/kg ylittyi alle kymmenessä prosentissa näytteistä.
Sienten syömistä ei tarvitse radioaktiivisuuden takia rajoittaa missään Suomessa.
