14.4.2026 09:01 ・ Päivitetty: 14.4.2026 09:01

Säteilyturvakeskus: Tshernobylin jäljet näkyvät sienissä 40 vuoden jälkeenkin

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Koira nuuhkii lehmäntattia Pilvijärven luonnonsuojelualueella Sipoossa 11. heinäkuuta 2018.

Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jäljet näkyvät yhä sienissä, kertoi Säteilyturvakeskus (STUK) tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

510 sienestäjää lähetti viime vuonna tutkittavaksi 875 sieninäytettä. Sienet oli kerätty 187 kunnan alueelta, ja sienilajeja oli yhteensä 60.

Säteilyannosten kannalta tärkein aine on cesiumin isotooppi 137. Aktiivisuuspitoisuuden yksikkö on becquerelia kilogrammassa (Bq/kg). Kaikkien sienikampanjassa tutkittujen näytteiden mediaaniaktiivisuuspitoisuus oli 110 Bq/kg

STUK:in tutkimusten mukaan cesiumpitoisuudet olivat pienentyneet odotetusti onnettomuudesta kuluneiden 40 vuoden aikana. Myytäville luonnonvaraisille elintarvikkeille suositeltu aktiivisuuspitoisuusraja 600 Bq/kg ylittyi alle kymmenessä prosentissa näytteistä.

Sienten syömistä ei tarvitse radioaktiivisuuden takia rajoittaa missään Suomessa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

