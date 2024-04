Satojen miljoonien eurojen investointi – Metsä Group suunnittelee tehdasta Raumalle

Tehdas valmistaisi puukuidusta kierrätettäviä pakkauksia, jotka sopisivat esimerkiksi noutoruuan ja marjojen pakkaamiseen.

Hankkeen johtajan Jarkko Tuomisen mukaan investointi olisi kooltaan satoja miljoonia euroja.

- Jos tämä menee kokonaisuudessaan läpi, tässä puhutaan satojen miljoonien eurojen investoinnista. Se olisi merkittävä investointi, hän sanoi STT:lle.

Tehdas on toistaiseksi esisuunnitteluvaiheessa. Esisuunnittelun on määrä valmistua ensi vuoden alussa, ja mahdollinen rakentamispäätös on tarkoitus tehdä ensi vuonna. Toimintansa tehdas voisi Tuomisen mukaan aloittaa vuonna 2027.