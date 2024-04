Satonen ja Murto vaitonaisia vientimallineuvottelujen jatkosta – OAJ:n Murto avaa samalla erikoista X-päivitystään: “En missään nimessä tarkoittanut”

Työministeri Arto Satonen (kok.) oli pyytänyt Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajaa Katarina Murtoa ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattijärjestö Tehyn puheenjohtajaa Millariikka Rytköstä selvittämään, miten palkansaajajärjestöt saataisiin yhteiseen neuvottelupöytään työnantaosapuolen kanssa niin kutsutusta vientivetoisesta palkkamallista. Johannes Ijäs Demokraatti

Tiedotuslinja Murron ja Rytkösen neuvotteluista on niukka. Satonen tapasi perjantaina OAJ:n ja Tehyn puheenjohtajat.

– Kiitos ⁦Katarina Murto ja Millariikka Rytkönen⁩ hyvästä työstänne Suomelle tärkeän työmarkkinamallin neuvottelujen käynnistämiseksi. Edellytyksiä etenemiselle on, jatkoaskeleet pohdinnassa, keskustelut jatkuvat! Satonen kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä.

Vähäsanaisia olivat X:ssä myös Rytkönen ja Murto.

– Mahdollisesta uudesta työmarkkinamallista on mahdollista neuvotella työmarkkinaosapuolten kesken. Se tulee tapahtua aidosti neuvotellen ja omalla aikataulullaan, Rytkönen totesi.

– Työmarkkinamallista on ensiarvoisen tärkeää päästä neuvottelemaan liittojen ja neuvottelujärjestöjen kesken lakisääteisen vientimallin sijaan, Murto kirjoitti.

DEMOKRAATTI kysyi tänään Murrolta, jatkuuko hänen ja Rytkösen rooli vielä jotenkin vientimalliasiassa ja sen selvittämisessä.

Murto ei kommentoinut asiaa, vaan totesi, että työministeri kommentoi halutessaan.

Murto kertoi ainoastaan, että hän oli raportoinut Rytkösen kanssa palkansaajapuolen kanssa käymistään keskusteluista Satoselle. Rytkönen ja Murto olivat kertoneet arvioistaan ja analyysistään ratkaisuedellytyksiksi.

Myöskään työministeri Satonen ei tänään halunnut kommentoida Murron ja Rytkösen roolia työmarkkinamallin edistämisessä jatkossa eikä edellytyksiä vientimallineuvottelujen etenemiselle.

– Ei ole nyt tiedotettavaa. Jatkoaskeleet pohdinnassa, Satonen vastasi tekstiviestillä.

SAK jätti aikoinaan työmarkkinamallipöydän ja neuvottelut keskeytyivät. SAK haluaa neuvotella hallituksen työmarkkinauudistuksista laajasti.

DEMOKRAATTI kysyi Katarina Murrolta tänään myös hänen X-päivityksestään parin päivän takaa.

Siinä Murto jakoi Hämeen Sanomissa julkaistua mielipidekirjoitusta, jossa kritisoitiin voimakkaasti SAK:ta otsikolla “Kyllä kansa muistaa poliittisilla lakoilla menetetyt työpaikat”.

Mielipidekirjoituksen kirjoittajaa mietitytti muun muassa “SAK:n kyvyttömyys ja haluttomuus neuvotella OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron ja Tehy:n puheenjohtajan Millariikka Rytkösen kanssa”.

“Julkisuudessa OAJ ja Tehy ovat esittäneet pohdinnan arvoisia mielipiteitä ratkaisun avaimiksi tähän SAK:n lakkojohtajien aiheuttamaan tilanteeseen”, kirjoituksessa todettiin.

“Tästä seuraa väistämättä mielikuva, että OAJ:n ja Tehyn puheenjohtajat ovat aidosti omien jäsentensä asialla, kun taas SAK pitää opportunistisesti kiinni pienen lakkojohtajapiirin omista valtaoikeuksista eduskunnan lainsäädäntövaltaa halveksuen”, kirjoitus jatkui.

Murto ei siteerannut mielipidekirjoitusta X:ssä jakaessaan lainkaan sen SAK-kriittisiä kohtia.

-”Tästä seuraa väistämättä mielikuva, että OAJ:n ja Tehyn puheenjohtajat ovat aidosti omien jäsentensä asialla.” Näin on, ja ratkaisua haemme tosissamme ja aina jäsenten etu edellä, Murto kirjoitti jättäen pois mielipidekirjoituksen virkkeen sivulauseen, jossa syytettiin SAK:ta opportunismista.

Demokraatti tiedusteli Murrolta, tarkoittiko hän kuitenkin samalla kritisoida SAK:ta.

– En missään nimessä tarkoittanut. En tarkoittanut. Ei pidä tehdä sellaisia johtopäätöksiä, vaan nimenomaan sitä, minkä takia ainakin itse suostuin tähän työministerin pyyntöön, että tämä työmarkkimalli on niin ensiarvoisen tärkeä asia OAJ:lle ja meidän jäsenille. Me emme hyväksy vientivetoista palkkamallia lakiin. Sen takia on ensiarvoisen tärkeätä, että me pääsemme neuvottelemaan työmarkkinamallista.

Oliko tämä lapsus sitten, koska siitähän saattoi syntyä sellainen kuva, kun lukee sen mielipiteen, että samalla olisit halunnut vähän ehkä näpäyttää SAK:ta?

– Ei. Ei todellakaan ollut tarkoitus. Eikä noin tarkoitushakuista pidä tehdä, ei tosiaankaan, vaan niin kuin kirjoitin siinä, että aidosti meillä on tahtotila päästä neuvottelupöytään työmarkkimallista sen lakitien sijaan. Niin kuin kirjoitin X:ään, sitä tarkoitin, en mitään muuta. Ei pidä vetää liian kaukaisia johtopäätöksiä.

